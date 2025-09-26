غوران: تحقيق عجمان 3 انتصارات متتالية ليس بالأمر السهل



أكد الصربي غوران مدرب عجمان، أن فريقه حقق انتصاراً صعباً على بني ياس، لكنه في الوقت نفسه انتصار مستحق عطفاً على ما قدمه الفريق على أرضية الملعب. وفاز عجمان 1-0 على مضيفه بني ياس في ختام الجولة الـ 5 من دوري أدنوك للمحترفين، محققاً انتصاره الثالث على التوالي.



وقال غوران في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: الفريقان عانيا من الضغط في تلك المباراة، ووقع اللاعبون في الكثير من التمريرات الخاطئة، وشهدت المباراة العديد من الهجمات المرتدة لكلا الفريقين، لكننا كنا أفضل في الناحية الدفاعية.



وأضاف: نستحق الفوز بالثلاث نقاط، ومن الصعب تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري، ما يفرض علينا احترام مجهود اللاعبين والجهاز الفني. وختم: بالتأكيد الانتصار على بني ياس في غاية الأهمية قبل التوقف الدولي، خاصة وأن كل نقطة يتم تحقيقها في الدوري ليست سهلة، والفوز يعطينا الدافع المعنوي لمواصلة العمل الجاد وتحقيق النتائج الإيجابية.