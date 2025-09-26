خريف تساقط اللاعبين في برشلونة



أعلن برشلونة، الجمعة، أن المهاجم البرازيلي رافينيا والحارس خوان غارسيا انضما إلى قائمة الإصابات المتزايدة في الفريق.



ومن المتوقع أن يغيب رافينيا عن الملاعب لنحو ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، بينما يحتاج غارسيا، الذي يعاني من تمزق في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى، إلى جراحة ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، حسب سرعة تعافيه.



ويفتقد برشلونة، صاحب المركز الثاني في الترتيب بفارق نقطتين عن ريال مدريد، بالفعل جهود لاعب الوسط جابي لمدة تصل إلى خمسة أشهر بعد خضوعه لجراحة في الركبة، كما يغيب فيرمين لوبيز أيضاً للإصابة، لكن من المتوقع أن يعود الأمين جمال وأليخاندرو بالدي مطلع الأسبوع المقبل.



ويستضيف فريق المدرب هانز فليك، الذي لم يخسر هذا الموسم حتى الآن، ريال سوسيداد يوم الأحد قبل أن يستضيف باريس سان جيرمان يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.



ومن المرجح أن يحل فويتشيخ شتينسني مكان غارسيا، الذي خاض جميع مباريات الفريق حتى الآن هذا الموسم بعد انضمامه من إسبانيول في يونيو، إذ يغيب مارك-أندريه تير شتيغن للإصابة أيضاً.