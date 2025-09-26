جون تيري وإيان راش وروبي فاولر يشاركون في منتدى صناعة الرياضة 2025 بأبوظبي



يشارك جون تيري، قائد تشيلسي ومنتخب إنجلترا السابق، وإيان راش وروبي فاولر، أسطورتا ليفربول السابقان، في فعاليات الدور التاسعة من منتدى صناعة الرياضة، والمقرر إقامته في أبوظبي 1 و2 أكتوبر المقبل بمركز ياس للمؤتمرات في حلبة مرسى ياس. وسيقدم منتدى صناعة الرياضة 2025 رؤى حول مستقبل الرياضة الإقليمية، وقوة الأحداث العالمية في دفع السياحة وعجلة النمو، والاستثمارات التي تعيد تشكيل صناعة الرياضة الإقليمية.

ويجمع المنتدى تحت منصته أكثر من 500 مشارك من صناع القرار الدوليين وكبار التنفيذيين والمبتكرين والمهتمين لمناقشة مستقبل الرياضة في المنطقة ومختلف أنحاء العالم.



ويقام المنتدى بالتزامن مع مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين NBA التي تستضيفها أبوظبي 2 و4 أكتوبر المقبل، وسيشهد مشاركة نخبة من الشخصيات العالمية والمدربين التنفيذيين البارزين.

وقال غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة إن الوزارة تعمل على تطوير منظومة رياضية شاملة ومستدامة، تلبي التطلعات على كل المستويات، وتستهدف كل الفئات المجتمعية وصولاً إلى النخبة الاحترافية، وتسهم في تبادل المعرفة وتسريع وتيرة التقدم في مسيرتنا نحو قطاع رياضي أكثر نشاطاً وشمولية يصل إلى الريادة العالمية.



من جانبه قال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إن منتدى صناعة الرياضة يعد منصة للتعاون والابتكار، ما يعزز من مساهمة الرياضة في إحداث تأثير إيجابي على مجتمعاتنا وإلهام الشباب وتعزيز سمعة أبوظبي وجهة رياضية عالمية لا سيما أن العاصمة رسخت مكانتها مركزاً للتميز من خلال استضافة أحداث رياضية وفعاليات دولية كبرى.



ويبحث المنتدى خلال جلساته عدداً من القضايا الرياضية ومستقبل صناعة الرياضة والاستثمار الرياضي، وسيشهد جلسات المنتدى عدد من المتحدثين أمثال تاد براون، الرئيس التنفيذي لشركة هاريس بليتزر للرياضة والترفيه، وكيلي فلاتو، نائب الرئيس التنفيذي للفعاليات العالمية بالرابطة الوطنية لكرة السلة NBA، وداني تاونسند، الرئيس التنفيذي لشركة SUR للاستثمار الرياضي بالمملكة العربية السعودية.