عجمان يذيق بني ياس الهزيمة الخامسة بركلة جزاء قاتلة



خطف عجمان ثلاث نقاط ثمينة، بفوزه على مضيفه بني ياس، بهدف من ركلة جزاء في الوقت القاتل، في المباراة التي جرت اليوم، الجمعة، على استاد الشامخة، في ختام الجولة الـ 5 من دوري أدنوك للمحترفين. بهذا الفوز رفع عجمان رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات في الدوري، وبقي بني ياس متذيلاً لجدول الترتيب من دون نقاط. سجل هدف المباراة الوحيد ليثري سيلفا، من ركلة جزاء في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.



وشهدت المباراة طرد لاعبين من بني ياس، إذ أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه ماكينزي في الدقيقة 88، لمنع الكرة من الدخول للمرمى بيده، واحتسب على إثرها ركلة جزاء، قبل أن يخرج البديل الكاميروني ليونيل وامبا مطروداً، لحصوله على الإنذار الثاني في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.



وتجرع بني ياس الهزيمة الخامسة على التوالي، والأولى مع مدربه الروماني العائد دانييل إيسايلا، الذي قاد الفريق عقب توليه المهمة، خلفاً للبلغاري إيفايلو بيتيف، إذ واصل الفريق نتائجه السلبية، وعجز عن إحراز أي هدف.