أرتيتا: ساكا فخور بالدور الذي يلعبه في أرسنال



قال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، إنه يود أن يسير بوكايو ساكا على خطى زميله ويليام ساليبا وأن يجدد عقده مع الفريق.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن أرسنال تمكن من التصدي لمحاولات ريال مدريد في ضم ساليبا، ونجح في تجديد عقد اللاعب لمدة خمسة أعوام، ويتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن تجديد عقد اللاعب الأسبوع المقبل.



وينتهي عقد ساكا مع أرسنال في 2027، وعلى الرغم من عدم وجود أي إشارات تدل على رغبة النجم الإنجليزي في الرحيل، لا يعتقد أن هناك عقداً جديداً قد يتم الإعلان عنه قريباً.

وبسؤاله عما إذا كان يتوقع تأكيد تجديد عقد ساكا قريباً، قال: «أتمنى ذلك بشدة». وأضاف: «وفقاً لما أعلمه، هو لاعب سعيد للغاية، وفخور بالدور الذي يلعبه في النادي».

وأوضح: «ستتطور الأمور بطريقة طبيعية، كما يحدث دائماً، والكل يعلم أهمية بوكايو بالنسبة لنا. أتمنى أن ننجح في الإبقاء عليه».



ومثل ساكا، قدم ساليبا عروضاً رائعة مع أرسنال، وشكل بجانب جابرييل، الذي وقع على عقد جديد في يونيو، ما يعتبر على نطاق واسع أفضل شراكة دفاعية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في إشارة إلى اهتمام ريال مدريد بساليبا (24 عاماً) قال أرتيتا: «عندما تسمع تلك الأنباء، يمكنك أن تفهم بعض التوقعات. اللاعبون لديهم مشاعر، وربما يحلمون بشيء ما في يوم من الأيام، وهذا أمر طبيعي جداً».



وأضاف: «عندما جلست مع ويليام سألته السؤال، وأجاب: أريد البقاء هنا، أريد أن ألعب معكم، وأنا سعيد، وكان من الرائع سماع هذا».

وأكد: «كان عنصراً أساسياً في كل ما حققناه خلال السنوات القليلة الماضية. استمراريته، وتطوره، ونضجه كشخص، بالإضافة إلى تطور دوره في الفريق، كلها أمور ازدادت عاما بعد عام».