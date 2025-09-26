جمهور الوحدة ينقل مدرجاته إلى قاعات السينما



في خطوة تؤكد عشق جمهور الوحدة لفريقه، واستمراره في مؤازرته في مختلف المناسبات، قرر مشجعو الوحدة متابعة مباراة «العنابي» مع تراكتور الإيراني في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة من داخل إحدى دور السينما بالعاصمة أبوظبي. ويلتقي الوحدة مع تراكتور الإيراني على استاد يادغار إمام بتبريز، الاثنين المقبل، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة. وكان الوحدة قد استهل مشواره في بطولة النخبة بفوز ثمين ومستحق بهدفين مقابل هدف على اتحاد جدة السعودي على استاد آل نهيان في أبوظبي.



وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات من جمهور الوحدة لحجز تذاكر متابعة مباراة الوحدة وتراكتور الإيراني في إحدى دور العرض السينمائي بمنطقة القناة الترفيهية بالعاصمة أبوظبي. ولاقت الفكرة قبولاً واسعاً لدى جمهور الوحدة الذي بادر بحجز التذاكر من أجل التجمع وتشجيع الفريق لتنتقل المدرجات إلى قاعة السينما.



وقال إبراهيم الحوسني مشجع الوحدة: إن الفكرة واتته بجانب مجموعة من شباب مدرج «العنابي» لتوفير أجواء حماسية مثلما يحدث في المدرجات، خاصة أن الجمهور حريص على متابعة كل مباريات الفريق، ومع صعوبة سفر مجموعة كبيرة خلف الفريق دفعتنا للتفكير في هذه المبادرة الإيجابية. وأضاف أن مجموعة المدرج العنابي تواصلت مع إدارة السينما التي وافقت على الفور على الفكرة، وتم حجز قاعة تتسع لنحو 220 فرداً، ولاقت المبادرة قبولاً واسعاً، حيث سارع الجمهور بحجز التذاكر، وبالفعل نفذت تذاكر القاعة الأولى بالكامل خلال 50 دقيقة.



وأوضح أن الجمهور دائماً ما يحرص على تقديم الدعم للفريق في جميع مبارياته سواء محلياً أو خارجياً وحتى ولو كان التشجيع بطريقة افتراضية عن طريق متابعة المباراة عبر الشاشات، وسيحضر الجمهور بالأعلام، منوهاً بأن مدير السينما فوجئ بنفاذ تذاكر القاعة بالكامل خلال 50 دقيقة فقط. وأشار إلى أنه سيتم فتح قاعة ثانية في ظل الإقبال الكبير على الحضور من الجمهور، لافتاً إلى أن إدارة النادي بعد أن علمت بمبادرة الجمهور تواصلت معنا وقرروا التكفل بقيمة تذاكر القاعة الثانية.



يذكر أن الوحدة حقق فوزاً مهماً على حساب الجزيرة 1-0 في ديربي العاصمة، ما منح الفريق دفعة معنوية قبل المواجهة الآسيوية، وأعاد الفريق إلى واجهة المنافسة، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين خلف العين المتصدر.