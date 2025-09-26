دعوة لإجراء تحقيق في وفاة لاعب بعدما اصطدم بجدار خرساني أثناء المباراة



أكدت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين أنه من حق اللاعبين ألّا يتم تعريضهم لمخاطر غير ضرورية أو يمكن تجنبها، وذلك في أعقاب وفاة بيلي فيجار، لاعب أرسنال السابق للشباب.

وأكد نادي تشيتشيسر الذي كان يلعب له فيجار، يوم الخميس، وفاة اللاعب متأثراً بإصابة خطيرة في المخ خلال مباراة.



واصطدم فيجار بجدار خرساني خلال مباراة السبت الماضي في ملعب وينجيت آند فينشلي، أثناء محاولته الحفاظ على الكرة، ليتم نقله إلى المستشفى، حيث كان في غيبوبة.



وفي يونيو 2023 وجهت الحكومة ورابطة لاعبي كرة القدم المحترفين خطاباً إلى الرؤساء التنفيذيين لاتحاد كرة القدم، والدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري الدرجة الأولى، والدوري الوطني، داعية الجميع لاتباع نهج أكثر استباقية لسلامة اللاعبين في هذا المجال، بعد إصابة أليكس فليتشر، لاعب نادي باث سيتي بكسر في الجمجمة، إثر اصطدامه بلوحة إعلانية مدعمة بكتل خرسانية في مباراة خلال شهر نوفمبر 2022.



وقال ماهيتا مولانجو، الرئيس التنفيذي لرابطة اللاعبين المحترفين، في بيان صدر لوكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، إنه من الضروري ضمان عدم تفويت فرص جعل الملاعب أكثر أماناً للاعبين.



وأضاف: «من الواضح أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق رسمي في الحادث الذي أدى إلى وفاة بيلي فيجار المأساوية، ومن الصواب أن يتم السماح بإجراء تحقيق حتى يتسنى تحديد الملابسات بشكل صحيح».