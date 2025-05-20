البطائح يقلب الطاولة على العروبة ويصعد إلى المركز الحادي عشر

حوّل البطائح تأخره بهدف إلى فوز مثير بثلاثية على مضيفه العروبة ضمن مواجهات الأسبوع 25 من دوري أدنوك للمحترفين. تقدم صاحب الأرض بهدف السبق عن طريق اللاعب الصربي سينسا جولاسيك في الدقيقة 26، وعدل الراقي في الشوط الثاني عبر رفائيل أنطونيو، وأضاف البديل ألفارو دي أوليفيرا الثاني، ويتبعه عزيز جانييف بالثالث (ركلة جزاء) في الدقائق 50، 75، 84، ليصل البطائح برصيده إلى 27 نقطة في المركز 11، وتجمّد رصيد الخاسر عند 10 نقاط في المركز الأخير.

جاءت البداية سريعة من جانب الفريقين، وتصدر نجم البطائح الكاميروني أناتولي مشهد الدقائق العشر الأولى بعد تمكنه من تسجيل هدفين لم يتم احتساب أي منهما من قبل حكم اللقاء سيف المصعبي. وجاء إلغاء الهدف الأول بداعي وجود اللاعب في موقف التسلل قبل أن تصله الكرة، حيث لجأ الحكم إلى التواصل مع غرفة حكام الفار الذين صادقوا على صحة القرار، في وقت تم إلغاء الهدف الثاني لاستخدام اللاعب يده في إنزال الكرة التي سددها قوية في المرمى، لكن الهدف لم يُحتسب أيضاً.

وعكس مجريات اللعب، خطف العروبة الهدف الأول عن طريق رأسية الصربي سينسا جولاسيك، الذي حوّل الضربة الثابتة التي نفذها شاهين سرور بإتقان على رأس جولاسيك، الذي حوّلها بذكاء أعلى حارس مرمى البطائح درويش محمد، هدف أول جاء في الدقيقة 26. وقبل نهاية الشوط الأول الذي كسبه العروبة بهدف، عاد أناتولي مرة أخرى لممارسة عادته وزار شباك الحارس عبد الله يوسف للمرة الثالثة خلال هذا الشوط، لكن راية المساعد الأول كانت حاضرة وألغت الهدف بداعي التسلل.

مع انطلاقة شوط المدربين، أعاد مدافع البطائح رفائيل أنطونيو المباراة إلى نقطة التعادل بتسجيله هدفاً من ضربة رأسية خدعت حارس العروبة وعانقت الشباك في الدقيقة 50. وتمكن البديل ألفارو أوليفيرا من قلب الطاولة على العروبة، بعد تمكنه من إحراز هدف فريقه الثاني من تسديدة قوية خارج منطقة الجزاء لم يُحسن حارس العروبة التعامل معها في الدقيقة 75. واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء إثر عرقلة حارس العروبة للاعب أميك، انبرى لها الأوزبكي عزيز جانييف، محرزاً الهدف الثالث لفريقه، والذي انتهت عليه المباراة.