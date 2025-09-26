رقم قياسي.. عرض بقيمة 4.5 مليارات جنيه استرليني للاستحواذ على توتنهام



كشفت صحيفة «الصن» الجمعة عن تقدم تحالف مالي بقيادة خبير التكنولوجيا والمنسق الموسيقي السابق الأمريكي بروكلين إيريك بعرض بقيمة 4.5 مليارات جنيه استرليني للاستحواذ على نادي توتنهام الإنجليزي، وأضافت الصحيفة: إن توتنهام رفض العرض وإن لم يقفل الباب نهائياً أمام الصفقة.



وكشفت الصحيفة تفاصيل العرض الذي تقدم به التحالف المكون من 12 جهة بينها ملاك لأندية في دوري السلة الأمريكي، وقالت إن التحالف عرض مبلغ 3.3 مليارات جنيه استرليني لامتلاك جميع أسهم توتنهام من عائلة لويس المالكة للنادي، ملتزماً في الوقت نفسه بتخصيص ميزانية تعاقدات بقيمة 1.2 مليار جنيه استرليني.