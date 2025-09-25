رقم قياسي ينتظر كين.. وبايرن ينفي «حقه في الرحيل»



أعرب نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم عن رفضه للتقارير، التي تشير إلى وجود شرط جزائي في عقد هاري كين، يسمح له بالرحيل عن الفريق، وشدد على أن النادي يعتمد على المهاجم الإنجليزي في المستقبل.



وقال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: «تظهر الطريقة التي يقود بها الفريق من خلال أفعاله والتفاني الذي يظهره المستوى الرائع، الذي يقدمه حالياً. ونأمل بأن نواصل تحقيق النجاحات مع هاري في المستقبل».



وقال فينسنت كومباني، المدير الفني للفريق: إن «آخر شيء أرغب في فعله هو فتح الباب أمام أي جدل».

وأضاف: «أرى أنه لا يزال يمتلك الرغبة في الفوز بالألقاب، ويمكنه تحقيق ذلك مع بايرن. كان دائماً هدافاً، لكني أعتقد أنه طوّر من طريقة لعبه، من خلال تحركه للوراء بين الخطوط، وهذا يمنحه في النهاية فرصة للابتعاد عن رقابة المدافعين. ومن خلال ذلك يتطور أكثر فأكثر، وهو قائد داخل الفريق».



ويمكن لكين، الذي يمتد عقده مع بايرن حتى 2027، أن يصبح أسرع لاعب كرة قدم في منافسات الرجال يسجل 100 هدف لنادٍ في الدوريات الـ 5 الكبرى، في مباراة الدوري الألماني أمام فيردر بريمن المقرر إقامتها غداً الجمعة.



ويتقاسم الرقم القياسي حالياً البرتغالي كريستيانو رونالدو والنرويجي إيرلينغ هالاند. واحتاج رونالدو إلى 105 مباراة ليسجل 100 هدف مع فريقه السابق ريال مدريد، وعادل هالاند الرقم مع مانشستر سيتي.



ويحتاج كين لهدفين فقط أمام بريمن، ليصل لـ100 هدف في 104 مباريات، ويحطم الرقم القياسي، وإذا لم يتمكن من ذلك فسيظل بإمكانه أن يعادل رقم رونالدو، وهالاند أمام بافوس في دوري أبطال أوروبا يوم 30 سبتمبر الجاري.