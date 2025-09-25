بوشيتش مدرب الجزيرة: لا أفهم لماذا ألغى الحكم ركلة الجزاء



أعرب الهولندي مارينو بوشيتش مدرب الجزيرة عن خيبة أمله من قرار حكم الديربي بتراجعه عن ركلة الجزاء التي كان قد احتسبها في نهاية مباراة الوحدة في الديربي ما أدى إلى حرمان الفريق من فرصة إدراك التعادل.



وخسر الجزيرة من الوحدة 0-1 على استاد محمد بن زايد في ديربي العاصمة ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.



وقال بوشيتش في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: "الحكم احتسب ركلة جزاء في نهاية اللقاء، ثم تراجع عن قراره، بالنسبة لي لا أفهم لماذا ألغى ركلة الجزاء وهو ما جعلني أشعر بخيبة أمل خصوصاً وأننا لم نكن نستحق الخسارة".



وأضاف: إن إصابة محمد النني في بداية المباراة أدت إلى إجراء تغيير في أفكارنا واستراتيجيتنا للمباراة وتكتيك مواجهة المنافس في حظ سيئ بالنسبة لنا، والوحدة كان الطرف الأفضل في بداية المباراة، لكن بعد إجراء بعض التعديلات والتبديلات لتعزيز الشق الهجومي في الشوط الثاني نجحنا في الاستحواذ على الكرة وخلق بعض الفرص لم ننجح في استغلالها.



وأشاد بوشيتش بما قدمه لاعبو الجزيرة على الرغم من الخسارة، مؤكداً أن اللاعبين قاتلوا وقاموا بعمل جيد لا سيما مع تغيير استراتيجية وطريقة اللعب لأكثر من مرة.



يذكر أن رصيد الجزيرة توقف عند 7 نقاط بعد الخسارة من الوحدة في الديربي، حيث تلقى الفريق هزيمته الثانية هذا الموسم بعد الخسارة في الجولة الأولى من خورفكان.