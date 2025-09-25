الوحدة يخرج بـ 3 أرقام مميزة من الديربي



أكد الوحدة علو كعبه على الجزيرة بعد الفوز الثمين الذي حققه على منافسه 1-0 في قمة الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، مواصلاً انطلاقته القوية في الموسم الحالي، ما يعزز من طموحات جماهيره في المنافسة على البطولات وخصوصاً لقب الدوري الغائب عن قلعة العنابي منذ 15 عاماً.



وخرج الوحدة بمكاسب عدة من الديربي و3 أرقام مميزة في سجله في الدوري وأمام غريمه التقليدي، حيث منح الفوز «أصحاب السعادة» دفعة معنوية كبيرة قبل اللقاء المهم أمام تراكتور الإيراني في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة يوم الاثنين المقبل، وعزز من موقف الفريق في المنافسة على قمة الدوري.



وواصل الوحدة تفوقه اللافت على الجزيرة وكرس عقدته لغريمه التقليدي في آخر 5 سنوات بعدما نجح في التفوق في آخر 10 مواجهات أمام الجزيرة في الدوري، حيث تمكن الوحدة من تحقيق الفوز على الجزيرة في 7 مواجهات و3 تعادلات.



كما حافظ الوحدة على سجله خالياً من الهزيمة للمباراة الـ 17 على التوالي في دوري المحترفين، وذلك منذ الجولة الـ 14 من الموسم الماضي، في واحدة من أطول سلاسل اللا هزيمة في تاريخ «العنابي» في الدوري، إذ كانت آخر خسارة يتعرض لها الفريق في المسابقة أمام عجمان في يناير 2025، نجح بعدها في الفوز في 10 مباريات والتعادل في 7.



وأثبت الوحدة صلابته الدفاعية في الموسم الحالي بعدما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة هذا الموسم، وكأكثر الفرق خروجاً بشباك نظيفة بالتساوي مع شباب الأهلي قبل مباراته مع العين.



وأكد البرتغالي خوسيه مورايس مدرب الوحدة أن النتيجة عادلة بالنظر إلى ما قدمه فريقه من أداء على مدار شوطي اللقاء، مشيراً إلى أن الهدف جاء في توقيت جيد للغاية ما منح الفريق التفوق وقيادة اللقاء.



وقال مورايس في تصريحاته عقب المباراة إن الوحدة نجح في لعب مباراة تكتيكية مميزة، وأهنئ اللاعبين على الأداء والمجهود الكبير الذي بذلوه، وتوقعت في الشوط الثاني ردة فعل قوية من الجزيرة، لذا لعبنا بطريقة تكتيكية لكي لا نسمح له بتشكيل خطورة على مرمانا.



وأضاف: إنه لا يفكر في لقب الدوري في الوقت الحالي لأنها ليست اللحظة المناسبة للحديث عن مسألة البطولة، لأننا بعيدون عن ذلك الآن، لكني سعيد بتطور اللاعبين، خصوصاً وأن الفريق يمتلك مواهب لم تظهر قدراتها الكاملة بعد.