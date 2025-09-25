«قبو متواضع للغاية» يحتضن جوائز إبراهيموفيتش



كشف النجم السويدي المعتزل، زلاتان إبراهيموفيتش، عن المكان الذي يحتفظ فيه بجميع جوائزه الفردية التي حققها على مدار مسيرته الطويلة مع كرة القدم.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية مقطع فيديو لإبراهيموفيتش وهو يستعرض جوائزه الفردية في قبو متواضع للغاية.



وأضافت الصحيفة أن جدران القبو عارية، والأرضية متسخة، والأرفف ضعيفة وقابلة للفك، كما أن الأرضية بها أنابيب للمياه قد تتلف الجوائز التي حققها النجم السويدي.

وكان زلاتان إبراهيموفيتش اعتزل كرة القدم في يونيو 2023، ويشغل حالياً منصباً إدارياً في نادي إيه سي ميلان الإيطالي.



وقبل اعتزاله، تنقل الأسطورة السويدي بين العديد من أبرز الأندية الأوروبية، مثل أياكس أمستردام الهولندي، وأندية يوفنتوس، وإنتر ميلان، وميلان الإيطالية، وبرشلونة الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.