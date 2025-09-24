الوحدة يحسم الديربي بـ«النيران الصديقة» ويتصدر الدوري مؤقتاً



حسم الوحدة ديربي أبوظبي بتغلبه على مضيفه الجزيرة 1-0 مساء اليوم، الأربعاء، على استاد محمد بن زايد، في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين. وتصدر الوحدة ترتيب الدوري مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 11 نقطة، في انتظار بقية نتائج الجولة، فيما توقف رصيد الجزيرة عند 7 نقاط.



وواصل الوحدة تفوقه وحافظ على سجله خالياً من الهزيمة أمام الجزيرة للمباراة العاشرة على التوالي في الدوري، وكرس عقدته للجزيرة الذي لم يتذوق طعم الفوز منذ 5 سنوات.

جاء مستوى الديربي أقل من المتوقع وخاصة في شوط المباراة الأول وسط غياب للمحاولات الهجومية الحقيقية من الطرفين. وأجرى مارينو بوشيتش تبديلاً اضطرارياً مبكراً بعد تعرض محمد النني للإصابة في الدقيقة التاسعة وأشرك بدلاً منه خليفة الحمادي.



وحاول الوحدة تهديد مرمى علي خصيف عن طريق عمر خريبين لكنه تباطأ في التعامل مع الكرة في الدقيقة 13.

وانحصر اللعب أغلب فترات الشوط في وسط الملعب، في الوقت الذي شهد الشوط محاولة وحيدة للجزيرة في الدقيقة 41 بعد عرضية من إبراهيم عادل حولها كوليبالي بجوار المرمى.

ومن خطأ مشترك بين الحارس علي خصيف والدفاع تمكن الوحدة من التقدم بهدف عكسي سجله المدافع رافل تاجير بالخطأ في مرماه في الدقيقة 45+1. في الشوط الثاني حاول الجزيرة إدراك التعادل، وأشرك بوشيتش الوافد الجديد المهاجم الكونغولي سيمون بانزا.



وافتقدت محاولات الجزيرة للشراسة الهجومية، بينما واصل الوحدة الاعتماد على استراتيجيته بمحاولة السيطرة على الكرة والضغط العالي على لاعبي المنافس.

ارتفعت وتيرة الإثارة في الدقائق الأخيرة بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لمصلحة الجزيرة في الدقيقة قبل الأخيرة قبل أن يعود ويلغي قراره بعد مشاورات مع حكم الراية المساعد وحكم تقنية الفيديو، وسط احتجاجات من اللاعبين والجهاز الفني لفريق الجزيرة.