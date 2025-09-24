الحصن والحمرية والعروبة ويونايتد إلى نصف نهائي تمهيدي الكأس الغالية



بلغت فرق دبا الحصن والحمرية والعروبة ويونايتد نصف نهائي تمهيدي كأس رئيس الدولة بعد فوز دبا الحصن على العربي بثنائية نظيفة جاءت عن طريق عكاشة حمزاوي ولوكاس روشا في الدقيقتين 18، 86 ليضرب الحصن موعداً مع جاره الحمرية الفائز على حتا بهدف اللاعب عبدالله إبراهيم في الدقيقة 40، وفي المباراة الثالثة حقق العروبة فوزاً صعباً على مضيفه مجد بنتيجة 3 ـ 2 أحرز أهداف الأخضر لوكاس وسيلفا وفرانسسكو في الدقائق 10، 42، 66 وأحرز لمجد أبوبكر لوكتوح وعبدالله الحمادي في الدقيقتين 34، 88 ليلتقي العروبة بفريق يونايتد الفائز على الذيد بهدف اللاعب أوليفيرا في الدقيقة 42.