«التيفو» يحرج جمهور الجزيرة في ديربي أبوظبي



تعرض جمهور الجزيرة لموقف محرج قبل انطلاق المواجهة المهمة أمام الوحدة في ديربي أبوظبي، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين.



وخلال دخول اللاعبين إلى أرضية الملعب بدأ جمهور الجزيرة في رفع «التيفو» الخاص بهم في المدرجات، وتضمن عبارة «قاتلوا» إلا أن التيفو لم يكتمل بعد أن تعرض للقطع وسط دهشة الحاضرين في المدرجات. ويحظى ديربي الجزيرة والوحدة بأهمية تاريخية لجماهير الفريقين كونه مباراة لها طابع خاص. ويحتل قبل الديربي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة عن الجزيرة الذي يحتل المركز الرابع بـ7 نقاط.