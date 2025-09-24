كلباء إلى المركز الثالث بعد «ريمونتادا» مثيرة أمام خورفكان



حقق فريق كلباء «ريمونتادا» مثيرة محولاً تأخره بهدفين إلى فوز عريض برباعية أمام مضيفه خورفكان خلال المباراة المتقلبة في افتتاح الأسبوع الخامس من دوري أدنوك للمحترفين.

أحرز رباعية «النمور» سيكو بابا وشهريار وأحمد ابوناموس ونيمانا جوفيك في الدقائق « 55 ، 74، 86، 89 » فيما أحرز ثنائية «النسور» البرازيلي لورانسي والمغربي طارق تيسودالي في الدقيتين «33، 45+ 3»، وطرد حكم المباراة زايد النعيمي لاعبي كلباء أحمد جشك ولورانسي في الدقيقتين 19 ، 62 ليصل كلباء برصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث قبل نهاية مباراة الجولة ، فيما بقي خورفكان برصيد 4 نقاط .



جاء الشوط الأول سريعاً بين الفريقين مع أفضليه لخورفكان الذي حاول مهاجميه تسجيل هدف مبكر وشهدت الدقيقة 19 نقطة تحول في المباراة بعد إشهار حكم المباراة زايد النعيمي للبطاقة الحمراء في وجه اللاعب أحمد جشك عقب تدخله على مهاجم كلباء ياسر حسن زأكد «الفار» صحة القرار .



وكاد كلباء أن يستغل النقص العددي وسط الفريق المضيف سريعاً لكن رأسية الإيراني شهريار ارتدت من القائم لتسقط أمام أحمد نور الله الذي لعبها في المرمى لكن عبدالله الرفاعي اخرج الكره من على خط مرمى خورفكان.



وعكس مجريات اللعب فاجأ خورفكان الضيوف بهدف مباغت جاء عن طريق البرازيلي لورينسي الذي ترجم عرضية زميله ايلتون بذكاء هدف أول للنسور، وتدخلت تقنية الفيديو للمرة الثانية خلال اللقاء ليتم احتساب ركلة جزاء لخورفكان بعد ارتطام الكرة بيد اللاعب ميها بلازيتش داخل المنطقة المحرمة ليحتسب الحكم ركلة جزاء سددها طارق تيسودالي لهدف ثانٍ للنسور 46+3 انتهى عليه النصف الأول من المباراة.



مع انطلاقة شوط المدربين دفع الصربي رازوفيتش مدرب كلباء باللاعب سيكو بابا الذي نجح في تقليص الفارق بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة 55 واستمرت إثارة المباراة ليتم طرد لورانسي مهاجم كلباء بالبطاقة الصفراء الثانية بسبب تأخير اللعب، وتمكن كلباء من إدراك التعادل عبر راسية شهريار الذي استفاد من عرضية أحمد أبوناموس في الدقيقة 72.



وعاد البديل أحمد ابوناموس وسجل هدف فريقه الثالث من تسديده قوية من خارج منطقة الجزاء وأضاف نيمانا جوفيك الهدف الرابع الذي انتهت عليه المباراة بفوز كلباء بنتيجة 4-2.