راؤول مرشح لتدريب بوروسيا مونشنغلادباخ



ذكرت تقارير أن راؤول غونزاليس، المهاجم السابق لفريق ريال مدريد والمنتخب الإسباني لكرة القدم، تم عرضه على فريق بوروسيا مونشنغلادباخ لتولي منصب المدرب الدائم للفريق.

ووفقاً لصحيفة «شبورت بيلد» الأسبوعية الألمانية، فإنه يتردد أن وكيله جينس كارفاخال اقترح اسم موكله على أحد أندية بوندسليغا.



وارتبط اسم راؤول، الذي تولى تدريب الفريق الثاني للريال لمدة ستة أعوام حتى هذا الصيف، بالأندية الألمانية مرات عدة في السابق. وتم ربط اسمه بشكل خاص مع ناديه السابق شالكه.

وأقال شالكه مدربه جيراردو سيواني بعد ثلاث مباريات فقط من البوندسليغا ويتولى الفريق حالياً بشكل مؤقت يوجين بولانسكي، مدرب فريق تحت 23 عاماً.



ولكن أكد مسؤولو النادي أن بولانسكي يمكن أن يصبح المدرب الدائم للفريق بناء على النتائج التي سيحققها.