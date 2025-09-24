أسبوع على غلق «الميركاتو» الصيفي.. أندية المحترفين تدخل سباق صفقات الأمتار الأخيرة



تبدأ أندية المحترفين سباق الأمتار الأخيرة من أجل حسم خياراتها الفنية مع تبقي أسبوع على غلق باب القيد لتسجيل اللاعبين في الميركاتو الصيفي الذي كان قد انطلق 10 يوليو الماضي.

وتسعى أندية المحترفين إلى إعادة ترتيب الأوراق بعد التعرف إلى احتياجاتها عقب إبرام العديد من الصفقات خلال سوق الانتقالات الصيفية، إذ مع نهاية الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين والذي يعقبها توقف دولي لدخول منتخبنا الوطني لمعسكر استعداداً لخوض ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وخوض أنديتنا للجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، ستكون الأندية أمام فرصة إجراء تغييرات وتبديلات بعد تقييم الصفقات التي أبرمتها منذ بداية الميركاتو.



وشهد الميركاتو الصيفي لأندية المحترفين الإماراتية للموسم الكروي 2025 ـ 2026 نشاطاً ملحوظاً من أجل تعزيز الصفوف بصفقات مميزة، في ميركاتو يعد من الأكثر تأثيراً ونشاطاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ستتسارع خطوات الأندية من أجل إنهاء التعاقدات قبل غلق باب القيد.



وتنطلق فترة التسجيل الثانية والمعروفة بالقيد الشتوي في 13 يناير المقبل وتستمر حتى 9 فبراير 2026، بحسب التعميم السنوي الصادر من اتحاد كرة القدم.

ومؤخراً شهدت سوق الانتقالات تحركاً من بعض الأندية لاستكمال قوائمها رغم أن الهدوء الذي ساد في الفترة الأخيرة وتحديداً منذ بداية الموسم فعلياً في منتصف أغسطس الماضي ومرور أربع جولات من دوري أدنوك للمحترفين، والدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.



وأكمل الجزيرة قائمة الخماسي الأجنبي قبل أيام قليلة بالتعاقد مع المهاجم الكونغولي سيمون بانزا في صفقة قدرت بـ9 ملايين يورو في واحد من أبرز التعاقدات وأغلاها خلال الميركاتو الصيفي، حيث يشكل انضمامه قوة كبيرة لهجوم «فخر أبوظبي».



وواصل بني ياس تحركه النشط في سوق الانتقالات بضم صفقتين جديدتين على سبيل الإعارة، استعان بخدمات المهاجم منصور المنهالي قادماً من الوحدة حتى نهاية الموسم، واللاعب مبارك بنزامة قادماً من الجزيرة، إذ يسعى السماوي إلى تعديل أوراقه بعد نتائج البداية السيئة التي أطاحت بالمدير الفني البلغاري إيفايلو بيتيف، وعودة المدرب الروماني دانييل إيسايلا لتولي المهمة للمرة الثالثة.



كما عزز النصر خلال الفترة الأخيرة صفوفه بضم المهاجم الأرجنتيني رامون ميريز قادماً من الجزيرة في صفقة لدعم هجوم «العميد»، وضم البطائح لاعب الوسط الإيطالي دانييل بيسا قادماً من كلباء، وعلي خميس من العروبة، وتعاقد الوصل مع لاعب الوسط عبدالله أحمد قادماً من الوحدة في صفقة انتقال حر.



وتعاقد الشارقة مع السويدي هارون إبراهيم قادماً من جايس السويدي، وفيما ضم كلباء الظهير الأيسر الفنزويلي ريني ريفاس من التعاون السعودي، وتعاقد الظفرة مع البرازيلي فينسيوس رانجل قادماً من الفيحاء السعودي.



ولا يزال الوحدة يبحث عن التعاقد مع الأجنبي الخامس، في الوقت الذي يسعى لاستبدال الأرجنتيني لوكاس فيرا في ظل عدم اقتناع المدرب باللاعب، علماً بأن النادي نجح مؤخراً في الحصول على خدمات الظهير الأيسر الدولي بدر ناصر على سبيل الإعارة من شباب الأهلي حتى نهاية الموسم.