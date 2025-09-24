عبدالله رمضان: الجزيرة جاهز للديربي أمام الوحدة



أكد عبدالله رمضان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة جاهزية فريقه لخوض المواجهة المرتقبة أمام الوحدة في ديربي أبوظبي، مشيراً إلى أن الجزيرة يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية وحصد نقاط الديربي الثلاث للمنافسة على صدارة الدوري.



ويلتقي الجزيرة مع الوحدة، في الساعة الثامنة والربع من مساء اليوم، على استاد محمد بن زايد، ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، في ديربي لا يخلو من الندية والإثارة.

وقال: «بالتأكيد المواجهة أمام الوحدة تعد مباراة لها طابع خاص كونها ديربي بين فريقين كبيرين، ومواجهة جماهيرية تنتظرها الجماهير نظراً لأهميتها».



وأضاف: «لاعبو الجزيرة في أتم الجاهزية لخوض الديربي، ونتطلع للظهور بشكل قوي وتقديم أداء يرضي طموحاتنا وطموحات جمهور الفريق ويؤهلنا للفوز وحصد النقاط الثلاث».

وأبدى عبدالله رمضان سعادته بتسجيل هدفه الأول مع الجزيرة الموسم الحالي بعدما نجح في إحراز هدف جميل في مباراة بني ياس في الجولة الماضية، وقال: «أتمنى أن يكون هذا الهدف بداية لعودة قوية ولتسجيل المزيد من الأهداف لمساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات».



وأشار إلى أن الجزيرة استعاد جزءاً كبيراً من توازنه بالفوز الأخير على بني ياس برباعية في الجولة الرابعة، وذلك بعد الخسارة المفاجئة وغير المتوقعة في الجولة الأولى من خورفكان.

وتابع: «الفريق يقدم أداءً جيداً بداية من مباراة النصر، وكان ينقصه فقط التسجيل، ونجحنا بمواجهة بني ياس في تسجيل 4 أهداف منحت الفريق ثلاث نقاط مهمة وضعته في المركز الرابع في جدول الترتيب».



وأردف: «الفوز لم يكن سهلاً، خصوصاً وأن مبارياتنا مع بني ياس دائماً صعبة على ملعب المنافس، لكننا استطعنا فرض أسلوبنا والفوز باللقاء».

وختم: «لم نلعب لمجرد رد الدين، لكن اللاعبين كانوا في قمة التركيز، ونفذوا تعليمات المدير الفني، وتركيزنا الآن ينصب على الديربي أمام الوحدة الذي نسعى لحسمه رغم صعوبة اللقاء».