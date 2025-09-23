فوز صعب للأهلي في الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك في الديربي



واصل فريق الأهلي صحوته بفوز بشق الأنفس على مضيفه حرس الحدود بنتيجة 3 - 2، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم الأهلي بهدف مبكر سجله المهاجم السلوفيني نيتس جراديشار بعد مرور ثلاث دقائق من المباراة المقامة على ملعب «الكلية الحربية».



ويعد هذا الهدف هو الأسرع للأهلي في مسابقة الدوري منذ بداية الموسم الجاري 2025 - 2026.



ورد الحدود سريعاً بهدف سجله محمد حمدي زكي في الدقيقة الثامنة، ورفض اللاعب الاحتفال بالهدف تقديراً لمشاعر جماهير ناديه السابق الأهلي.





ولكن الأهلي حامل اللقب أنهى الشوط الأول لصالحه بهدف ثانٍ سجله محمود حسن تريزيغيه في الدقيقة «45+3» من ركلة جزاء، ليواصل اللاعب المخضرم تألقه بهز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي.



استمرت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أدرك حرس الحدود التعادل مجدداً بهدف ذاتي سجله طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه بعد ركلة ركنية في الدقيقة 53.



وانتزع الأهلي نقاط المباراة بهدف سجله ياسر إبراهيم مدافع الفريق في الدقيقة 79 بعد متابعة تسديدة زميله تريزيغيه التي ارتدت من القائم في الدقيقة 79.





وانتزع الأهلي ثلاث نقاط ثمينة ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، وذلك قبل اللقاء المرتقب أمام منافسه التقليدي الزمالك، في الديربي، يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة.



أما حرس الحدود فتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر بعدما تلقى خسارته الثالثة في الدوري هذا الموسم.