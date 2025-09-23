ديربي أبوظبي.. الجزيرة يسعى لفك عقدة الـ5 سنوات أمام الوحدة



تتجه الأنظار في الثامنة والربع مساء غد، الأربعاء، صوب استاد محمد بن زايد، لمتابعة ديربي أبوظبي بين الجزيرة والوحدة في قمة مباريات الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين. ويمثل الديربي أهمية خاصة بالنسبة للجارين كونه مباراة لها خصوصية شديدة بين جماهير الفريقين وبمثابة بطولة في حد ذاتها. ويأتي ديربي أبوظبي في ظل الصراع على مراكز المقدمة في ترتيب دوري المحترفين، إذ يحتل الوحدة المركز الثالث برصيد 8 نقاط، متقدماً بفارق نقطة عن الجزيرة الذي يحتل المركز الرابع بـ7 نقاط.



الجزيرة صاحب الأرض يدخل اللقاء باحثاً عن كسر عقدة استمرت لمدة 5 سنوات بعدم الانتصار على غريمه الوحدة في الدوري منذ آخر فوز له في الديربي 2-0 في ديسمبر عام 2020، بينما يتطلع الوحدة لمواصلة تفوقه في الديربي في السنوات الأخيرة وتحديداً في آخر 9 مواجهات لم يتذوق فيها طعم الخسارة من منافسه، إذ حقق الفوز في 6 مباريات وتعادلا في 3 مباريات.



وتاريخياً، يتفوق الوحدة على الجزيرة في الديربي في دوري المحترفين منذ بداية عصر الاحتراف موسم 2008-2009، حيث التقى الفريقان 32 مرة، نجح الوحدة في تحقيق الانتصار في 13 مباراة، منها 5 انتصارات على ملعب الجزيرة، مقابل فوز الأخير في 9 مباريات، وحضر التعادل في 10 مباريات، علماً بأن التعادل حضر في آخر مواجهتين في الدوري الموسم الماضي 0-0 في الدور الأول و2-2 في الدور الثاني.



ولا تخلو الإثارة والحماس في الديربي الذي اعتاد تقديم المتعة للجماهير، كما تبرز العديد من الأرقام في الديربي التاريخي، حيث شهدت المواجهة التي جمعتهما في موسم 2016-2017 أكبر نتيجة انتهى عليها الديربي في الدوري عندما حقق الجزيرة الفوز 5-1، بينما كان أكبر فوز للوحدة 4-1 في موسم 2017-2018، أما أكبر فوز على الإطلاق في تاريخ مواجهات الفريقين، فكان في كأس رئيس الدولة موسم 2016-2017، عندما فاز الوحدة 6-0.

ويدخل الجزيرة الديربي بعدما استعاد جزءاً كبيراً من توازنه بالفوز على بني ياس برباعية نظيفة في الجولة الماضية، أما الوحدة فيدخل اللقاء بمعنويات عالية بعد انتصارات الفريق الأخيرة بتجاوز الاتحاد السعودي 2-1 في دوري أبطال آسيا للنخبة، والفوز العريض على الظفرة 5-2 في الدوري.



ويظهر في المواجهة المرتقبة وجوه جديدة لأول مرة تخوض الديربي، حيث يقود الجزيرة الهولندي مارينو بوشيتش ويخوض مباراته الثالثة مع الفريق في أول ظهور له في الديربي، والحال نفسه ينطبق على البرتغالي خوسيه مورايس مدرب الوحدة الذي تولى قيادة الفريق مطلع الموسم الحالي.

كما يظهر لأول مرة في الديربي نجم الوحدة الصربي دوسان تاديتش بعد تألقه مع العنابي منذ بداية الموسم، بينما ينتظر جمهور الجزيرة ظهور الوافد الجديد الكونغولي سايمون بانزا الذي تعاقد معه النادي لدعم خط الهجوم في واحدة من أبرز صفقات الموسم، وسيعود محمد الشامسي لحراسة مرمى الوحدة في ظل إيقاف الحارس زايد الحمادي لحصوله على بطاقة حمراء في مباراة الظفرة الأخيرة.



من جانبه، أعلن خوسيه مورايس مدرب الوحدة عن جاهزية فريقه للقمة، مؤكداً أن «العنابي» يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية ومشوار انتصاراته من أجل المنافسة على الصدارة. وقال مورايس إن الديربي لا يعترف بأفضلية أي فريق على الآخر بل يحسم داخل أرض الملعب، مشيراً إلى أن المباراة تعد قمة جماهيرية كبيرة، وننتظر حضور أوفياء العنابي لمؤازرة اللاعبين.

وقال كايو كانيدو لاعب الوحدة: «ندرك أهمية ديربي أبوظبي أمام الجزيرة، وجميع اللاعبين في كامل الجاهزية لتقديم مباراة تليق بحجم المناسبة». وأضاف: الديربي دائماً مختلف، ولا يخضع لأي معايير مسبقة، وننتظر دعم جماهيرنا الأوفياء ليكونوا السند الحقيقي داخل المدرجات.