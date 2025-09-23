خورفكان يستضيف كلباء.. والفوز عنوان اللقاء قبل التوقف



يستضيف خورفكان في تمام الساعة الخامسة والنصف، جاره كلباء، ضمن مواجهات الأسبوع الخامس من دوري أدنوك للمحترفين، وأكمل الفريقان استعدادهما للمباراة، وتحقيق الفوز والثلاث نقاط، قبل توقف الدوري لنحو 3 أسابيع، وذلك لإفساح المجال لمشاركة منتخبنا الوطني في الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026. يحتل خورفكان المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط من 4 مباريات، بعد تعرض الفريق لهزيمتين والفوز في مباراة والتعادل في مثلها، أما كلباء، فقد عاد بفوز مهم من ملعب دبا، وهي النتيجة التي رفعت رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس، مناصفة مع الجزيرة والوصل بنفس الرصيد.



من جهته، قال حسن العبدولي مدرب خورفكان: الفريق بكامل جاهزيته الفنية والذهنية، لدي ثقة كبيرة في اللاعبين على تحقيق الفوز، والخروج بنتيجة إيجابية، وإسعاد جمهور خورفكان، في حين شدد الصربي فوك رازوفيتش مدرب كلباء، على أهمية مباراة خورفكان، وأن اللاعبين يدركون قيمة الفوز الذي تحقق قبل أيام على دبا، ونطمح لتقديم مباراة جيدة، وتحقيق نتيجة إيجابية، نواجه فريقاً جيداً، يملك عناصر مميزة، خصوصاً في خط الهجوم، وعلينا أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار.