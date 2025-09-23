8 فرق تطمح للوجود في نصف نهائي تمهيدي أغلى الكؤوس



تشهد مواجهات دور الثمانية للتصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة غداً الأربعاء إقامة 4 مواجهات، وذلك في تمام الساعة الخامسة والثلث عصراً، وتطمح الفرق الثمانية التي تأهلت لهذا الدور في الوجود ضمن المربع الذهبي في البطولة الأغلى، ويواجه دبا الحصن على ملعبه فريق العربي في أقوى المباريات وكان الحصن قد تجاوز عقبة الجزيرة الحمراء في الدور الأول التمهيدي بعد الفوز عليه بهدفين دون رد، فيما تمكن العربي من الفوز على فريق الفجيرة 4-2، ويلتقي الفائز من هذه المباراة في نصف نهائي المسابقة بالفائز من مواجهة الحمرية وحتا التي تقام في نفس التوقيت، وذلك على ملعب الحمرية الذي أعفته القرعة من خوض مواجهات الدور الأول في وقت نجح فيه حتا من عبور عقبة فريق سيتي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة على وقع التعادل السلبي.



وفي المباراة الثانية، يستقبل فريق مجد على استاد طحنون بن محمد بالعين ضيفه العروبة الذي فاز على الإمارات في أقوى مواجهات الدور التمهيدي بثنائية، في وقت تأهل فيه مجد لهذه المرحلة بعد الفوز عبر ركلات الترجيح أيضاً بعد التفوق على مصفوت 6-5 بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي بتعادل سلبي، وسيضرب الفائز من مواجهة مجد والعروبة موعداً مع الفائز من المباراة الرابعة والأخيرة غداً والتي تجمع يونايتد بفريق الذيد على أرضية ملعب شباب الأهلي في العوير، وتمكن يونايتد من تحقيق فوز متأخر على الاتفاق بثنائية نظيفة فيما تغلب الذيد على غلف يونايتد 2-1.