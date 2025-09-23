ريال مدريد وفينيسيوس.. رسالة واضحة جدد عقدك أو ارحل



يبدو أن وضع الجناح الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور يزداد سوءاً داخل فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم.

وبعد أن كان فينيسيوس، الفائز بجائزة «ذا بيست» المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كأفضل لاعب في العالم العام الماضي، عنصراً أساسياً في صفوف النادي الملكي، وكان على وشك تمديد عقده خلال حقبة مدرب الفريق السابق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أصبح يتنافس الآن على مكان في التشكيلة الأساسية لفريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو.



وكشف برنامج «إل شيرنجيتو»، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، أن اجتماعاً جرى أمس الاثنين بين إدارة ريال مدريد ووكيل أعمال فينيسيوس.



وأوضح البرنامج الشهير أن مسؤولي ريال مدريد يتفهمون رد فعل فينيسيوس جونيور (25 عاماً)، لكنهم أوضحوا في الوقت ذاته أنهم لن يتدخلوا في القرارات الرياضية، في ظل الثقة والسلطة الكاملة التي يتمتع بها تشابي.





ونقل موقع «فوت ميركاتو» الإلكتروني الفرنسي عن البرنامج الإسباني أنه لم يتم مناقشة تمديد عقد اللاعب خلال الاجتماع.ووفقاً للبرنامج الإسباني، فإن المسألة «معلقة»، حيث أشار أنه «إذا قبل الشروط المعروضة عليه، سيمدد عقده. وإلا، فسيرحل». الرسالة واضحة.



يذكر أن ريال مدريد يتربع على قمة ترتيب الدوري الإسباني حالياً، برصيد 15 نقطة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في مبارياته الخمس الأولى في الموسم الحالي.