ديمبلي: لم أتمكن من حبس دموعي خلال تسلم جائزة الكرة الذهبية



أكد عثمان ديمبلي نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان، أنه لم يتمكن من حبس دموعه عقب تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

وانهمرت دموع اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، خلال خطابه بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية أمس الاثنين في مسرح شاتليه بباريس.



وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب حفل الكرة الذهبية، قال ديمبلي: «لقد خفت حدة التأثر قليلاً».

وأضاف: «أردت أن أبقى قوياً، ولكن بمجرد أن بدأت الحديث عن عائلتي، عن أولئك الذين كانوا هناك وما زالوا هناك منذ البداية، ازدادت مشاعري، ثم خفت حدتها قليلاً».



ونقلت صحيفة «ليكيب» الفرنسية عن ديمبلي قوله بعد الفوز بالجائزة: «إنه أمر استثنائي الفوز بمثل هذه الجائزة... إنه جهد جماعي، النادي بأكمله دفعني بقوة، لم أكن أرغب في البكاء، عندما بدأت الحديث عن عائلتي، كان الوضع يتحسن، لكن الأمر فاجأني. لم أكن أعرف شيئاً حتى النهاية».





وأشار «ما أعيشه استثنائي، لقد كان عاماً رائعاً مع باريس سان جيرمان، أشعر ببعض التوتر، الأمر ليس سهلاً، إنه لأمر استثنائي أن يمنحني رونالدينيو هذه الجائزة، أشكر باريس سان جيرمان على اختياره لي في عام 2023، وأشكر رئيسه والفريق بأكمله والنادي بأكمله، إنها عائلة رائعة، الرئيس ناصر (الخليفي) بمثابة أب لي، كان طاقم العمل استثنائياً، كان لويس إنريكي بمثابة أب لي طوال مسيرتي الاحترافية، شكراً لزملائي في الفريق، لقد فاز الفريق بهذه الجائزة الفردية».



وازداد المشهد تأثراً عندما انضمت إليه والدته على المسرح لمشاركته اللحظة الاستثنائية.