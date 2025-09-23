موسم سان جيرمان التاريخي يخطف الأضواء في حفل الكرة الذهبية



احتفل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، بحصوله على العديد من الجوائز خلال حفل الكرة الذهبية، الذي أقيم أمس الاثنين على مسرح شاتلييه، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتوج عثمان ديمبيلي، نجم باريس سان جيرمان، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2025، ليصبح أول لاعب فرنسي يفوز بها وهو يرتدي القميص الأحمر والأزرق، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لنادي العاصمة الفرنسية، اليوم الثلاثاء.



كما اختير باريس سان جيرمان كأفضل فريق للرجال هذا العام، وتوج مديره الفني الإسباني لويس إنريكي، مدرب العام، كما حصل الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى الفريق السابق ومانشستر سيتي الإنجليزي الحالي، على جائزة أفضل حارس مرمى.



وتواجد ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب 9 لاعبين من سان جيرمان لأول مرة، وهم ديمبيلي ودوناروما، وديزيريه دويه، وأشرف حكيمي، وخفيتشا كفاراتسخيليا، ونونو مينديز، وجواو نيفيس، وفابيان رويز، وفيتينيا، كما تم ترشيح لوكاس شيفالييه لجائزة أفضل حارس مرمى.



وبعد موسم استثنائي 2024 - 2025 شهد تتويج النادي برباعية تاريخية، أثبت عثمان ديمبيلي نفسه عنصراً أساسياً في نجاح الفريق بتسجيله 35 هدفاً و16 تمريرة حاسمة في 53 مباراة.

وتم اختيار عثمان ديمبيلي كأفضل لاعب في الموسم من قبل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بالإضافة لاختياره أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا لعام 2025، وكان الرجل الذي صنع الفارق بتسجيله أهدافاً ضد ليفربول وأرسنال الإنجليزيين في دور الثمانية والدور قبل النهائي على الترتيب، بالإضافة لتقديمه تمريرتين حاسمتين في المباراة النهائية خلال انتصار الفريق الكاسح 5 - 0 على إنتر ميلان الإيطالي.



وبعد انضمامه لسان جيرمان في صيف عام 2023، كان ديمبيلي قد استمتع بالفعل بموسم أول رائع بتسجيله هدفين وتمريرة حاسمة واحدة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وبعدما توج بجائزة أفضل صانع أهداف في الدوري الفرنسي، أنهى ديمبيلي موسم 2023 / 2024 بميدالية بطل الدوري الفرنسي، وكأس السوبر المحلي، وكأس فرنسا، ليترك بالفعل بصمته في تاريخ النادي خلال موسمين قضاهما داخل ملعب (حديقة الأمراء).



وفاز لويس إنريكي، مهندس هذا الموسم التاريخي، بجائزة يوهان كرويف لأفضل مدرب لفريق رجال لموسم 2024 / 2025، حيث تولى مسؤولية الفريق الأول لباريس سان جيرمان منذ عام 2023.



وحقق إنريكي موسماً استثنائياً في موسم 2024 / 2025، حيث قاد فريقه إلى رباعية تاريخية غير مسبوقة، بالإضافة إلى كأس خامسة بفوزه بكأس السوبر الأوروبي في أغسطس الماضي.

كما قاد لويس إنريكي مسيرة الفريق الأحمر والأزرق القياسية بـ٣٩ مباراة متتالية دون هزيمة خارج أرضه، وهي أطول سلسلة من نوعها في أي من الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.

وفي موسمين، فاز إنريكي بلقبين في الدوري المحلي، كما نال كأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي مرتين، وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة، ودوري أبطال أوروبا مرة وحيدة أيضاً.

وقد حاز لويس إنريكي وجهازه الفني على جائزة أفضل مدرب في الدوري الفرنسي من الاتحاد الوطني لكرة القدم، تقديراً لجهودهم المبذولة منذ توليهم المسؤولية في يوليو 2023.

خارج الملعب، حصل لويس إنريكي أيضاً على جائزة سقراط، التي يتم منحها لمبادرات لاعبي كرة القدم الخيرية، وذلك من خلال مؤسسة زانا التي أسسها مع زوجته إيلينا كوليل.



وحظي باريس سان جيرمان على إعجاب واسع في جميع أنحاء أوروبا بفضل قوته الجماعية التي أظهرها خلال حملته الناجحة في دوري أبطال أوروبا، وحصل على لقب «نادي العام لفرق الرجال» لأول مرة في تاريخه.



وتأتي هذه الجائزة تتويجاً للعمل الجماعي الاستثنائي الذي كان حجر الزاوية في مشروع طموح وناجح، وفقاً لموقع سان جيرمان، وأسفر عن موسم 2024 - 2025 حافل بالألقاب، والذي منح النادي مكانة مرموقة في عالم الساحرة المستديرة.



وتحت قيادة لويس إنريكي، فاز سان جيرمان بالدوري الفرنسي للمرة الثالثة عشرة، حيث حسم تتويجه باللقب قبل 6 مراحل على نهاية الموسم الماضي، كما فاز بكأس فرنسا للمرة السادسة عشرة، وكأس السوبر للمرة الثالثة عشرة، ما عزز مكانة النادي كأكثر الأندية تتويجاً بالألقاب في جميع المسابقات المحلية.



وجاء الفوز بدوري الأبطال هذا العام لأول مرة، ليحقق إنريكي حلم جماهير الفريق الذي طال انتظاره، ليعقبه لقب السوبر الأوروبي، عقب الفوز على توتنهام هوتسبير، ليبدأ الموسم الجديد على نحو رائع ويحصل على الكأس الخامسة في عام 2025.