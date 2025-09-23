دوناروما يفوز بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى.. ولويس إنريكي أفضل مدرب بحفل الكرة الذهبية



فاز الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى مانشستر سيتي، المنتقل حديثاً من باريس سان جيرمان، بجائزة «ياشين» لأفضل حارس مرمى في العالم، خلال حفل جوائز الكرة الذهبية، الذي يقام بأحد المسارح العريقة في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين.



كما فاز الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة «يوهان كرويف» لأفضل مدرب لفريق كرة قدم «رجال» في العالم، خلال حفل جوائز الكرة الذهبية ذاته، ولم يوجد إنريكي في الحفل لارتباطه بقيادة باريس سان جيرمان في مباراة مارسيليا بالدوري الفرنسي، التي تقام في التوقيت نفسه.