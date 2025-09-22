فرانس فوتبول تكشف عن آخر 10 لاعبين في سباق الكرة الذهبية



كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن آخر 10 لاعبين في التصنيف الخاص بسباق الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم هذا العام. وتمنح المجلة الفرنسية الجائزة المرموقة بشكل سنوي، وسيقام حفل العام الجاري، مساء اليوم الاثنين، بأحد المسارح الشهيرة في فرنسا.



ويتنافس على الجائزة 30 لاعباً، حيث حل الفرنسي مايكل أوليسيه جناح بايرن ميونخ في المركز الثلاثين والأخير، أمامه الألماني فلوريان فيرتز المنتقل من باير ليفركوزن إلى ليفربول هذا الصيف في المركز 29، ثم زميله الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول في المركز 28.



وفي المركز 27 جاء ديكلان رايس نجم خط وسط منتخب إنجلترا ونادي أرسنال، أمامه النرويجي إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي في المركز 26 ثم الهولندي دينزل دومفريس مدافع إنتر ميلان في المركز 25، أمامه الإسباني فابيان رويز لاعب وسط باريس سان جيرمان في المركز 24.



ولفتت «فرانس فوتبول» عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» إلى أن نجم المنتخب الإنجليزي وريال مدريد، جود بيلينجهام، حل في المركز 23، أمامه الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في المركز 22، والغيني سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند في المركز 21.