الأرجنتيني لوكاس فيرا يرفض الرحيل عن الوحدة



علمت «البيان» أن الأرجنتيني لوكاس فيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، يرفض الرحيل عن صفوف «العنابي»، وهو متمسك باستكمال عقده مع النادي. وانضم لوكاس فيرا إلى الوحدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية التي تغلق أبوابها مطلع أكتوبر المقبل، قادماً من خيمي الروسي، إلا أن اللاعب لم يشارك مع الفريق في أي مباراة رسمية منذ بداية الموسم.

وأكد مصدر أن فيرا رفض عدة عروض للانتقال من الوحدة سواء على سبيل البيع أو الإعارة، أبرزها من سوتشي الروسي، وأن اللاعب متمسك بعقده مع النادي، ما يشكل أزمة تعقد من موقف الوحدة في التعاقد مع لاعب أجنبي آخر.



وأفاد المصدر أن الوحدة يريد التخلص من اللاعب في ظل عدم اقتناع المدير الفني للفريق، البرتغالي خوسيه مورايس، باللاعب، بدليل عدم إشراكه في مباريات الفريق منذ بداية الموسم، وحتى غيابه عن دكة البدلاء، إذ لم يشارك في أي مباراة منذ العودة من المعسكر الخارجي في ألمانيا سوى مع فريق الرديف في مباراة الوحدة وكلباء في الدوري.



وأوضح أن النادي يريد بيع أو إعارة اللاعب والاستفادة من خانته في قائمة الأجانب، بينما لا يزال الوحدة يسعى للتعاقد مع الأجنبي الخامس، إلى جانب الرغبة في التخلص من راتبه الذي يصل إلى 500 ألف درهم شهرياً.

يذكر أن قائمة أجانب الوحدة تضم الرباعي السوري عمر خريبين، والإيراني محمد رسول قرباني، والصربي دوسان تاديتش، والأرجنتيني لوكاس فيرا، وخاض الفريق مبارياته الماضية بثلاثة أجانب فقط.