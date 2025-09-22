4 لاعبين من الأندية الإماراتية في التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا



ضمت التشكيلة المثالية بعد الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة 4 لاعبين من الأندية الإماراتية، وذلك بعد تألق النتائج الإيجابية التي حققها الوحدة والشارقة وشباب الأهلي في الجولة الافتتاحية للبطولة. وتواجد في التشكيلة المثالية للجولة بحسب ما أعلن عنه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نجم وسط الوحدة الصربي دوسان تاديتش، وثنائي شباب الأهلي جويلهيرمي بالا وماتيوس هنريكي، ومهاجم الشارقة الألباني ري ماناج.



وتألق تاديتش في قيادة الوحدة إلى فوز مستحق على الاتحاد السعودي في مباراة قمة تسيد فيها الوحدة المباراة، بينما أسهم ري ماناج في تحقيق الشارقة لفوز قاتل على الغرافة القطري بعدما حول تأخره بهدفين إلى فوز 4-3.

ورغم التعادل المخيب لشباب الأهلي مع تراكتور الإيراني، إلا أنه تم اختيار بالا وهنريكي ضمن التشكيلة المثالية للأداء المتميز الذي قدمه اللاعبين في المباراة. وحصل بالا على أعلى تقييم من الاتحاد الآسيوي بعد تسجيله هدف التعادل في مرمى تراكتور 8.9، وإنزو ميلوت لاعب أهلي جدة السعودي 8.8 نقاط، ودوسان تاديتش 8.7 نقاط، وري ماناج 8.6 نقاط.



وضمت التشكيلة المثالية، في حراسة المرمى، نيل إيثريدج حارس مرمى بوريرام يونايتد التايلاندي، ورباعي الدفاع ماتيوس هنريكي «شباب الأهلي»، هونغ شول «جوانزهو»، خوخي بوعلام «السد»، ثيو هيرنانديز «الهلال».

وفي خط الوسط، روبرت زولغ «بوريرام يونايتد»، إنزو ميلوت «أهلي جدة»، دوسان تاديتش «الوحدة»، جويلهيرمي بالا «شباب الأهلي»، وفي خط الهجوم الثنائي، ري ماناج «الشارقة»، وحسين نورشاييف «ناساف».