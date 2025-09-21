مارتينيلي يقود أرسنال للتعادل مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي



فرط مانشستر سيتي في فوز كان في متناوله، ليسقط في فخ التعادل الإيجابي 1 ــ 1 في اللحظات الأخيرة مع مضيفه أرسنال، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبادر النجم النرويجي إرلينج هالاند بالتسجيل لمانشستر سيتي مبكراً في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب الإمارات بالعاصمة البريطانية لندن، ليواصل هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي في مختلف المسابقات، ومعززاً صدارته لهدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بتسجيله الهدف السادس حتى الآن.



وسجل البرازيلي جابرييل مارتينيلي هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ويحصل كل فريق على نقطة وحيدة. وبات هذا هو الهدف الأول، الذي يسكن شباك الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى مانشستر سيتي، بعد انضمامه للفريق قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.



وكان مانشستر سيتي يأمل في إنهاء عقدته مع أرسنال، الذي عجز عن الفوز عليه في جميع البطولات منذ أبريل 2023، ليواصل بذلك فشله في اجتياز عقبة الفريق اللندني، حتى إشعار آخر. بتلك النتيجة، بقي أرسنال في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفارق 5 نقاط خلف ليفربول حامل اللقب، الذي يتربع على القمة حالياً، فيما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 7 نقاط في المركز التاسع.