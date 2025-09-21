المتلوي يفوز على عشرة من لاعبي الأفريقي بدوري تونس



سجل أحمد أولاد باهية هدفاً مبكراً، ليقود نجم المتلوي إلى فوز ثمين 1-صفر على عشرة من لاعبي ضيفه النادي الأفريقي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد. ورفع المتلوي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس من سبع مباريات، متساوياً مع الترجي الذي لعب مباراة أقل، بينما تجمد رصيد الأفريقي عند النقطة 13 في المركز الثالث. ويتصدر الترجي الجرجيسي جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.



وأحرز أولاد باهية هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة بعد أن استغل خطأ الليبي علي يوسف لاعب الأفريقي وأسكن الكرة في الشباك، وأهدر فراس شواط مهاجم الأفريقي ركلة جزاء في الدقيقة 84 بعدما تألق حمزة بن شريفية، حارس مرمى صاحب الأرض، في التصدي لها، وأكمل الأفريقي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 39، بعد طرد لاعبه شرف الدين عون لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.



وفي مباراة أخرى، أقيمت في التوقيت نفسه، تعادل اتحاد بنقردان سلبياً مع ضيفه شبيبة العمران. ورفع شبيبة العمران رصيده إلى ثماني نقاط في المركز التاسع، بينما وصل بنقردان إلى ست نقاط في المركز 12. وتستأنف باقي مباريات الجولة السابعة يوم الأربعاء المقبل.