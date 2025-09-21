الأمطار تؤجل مباراة مرسيليا وسان جيرمان.. والتحذير من فيضانات



أكد نادي أولمبيك مرسيليا، في بيان له، أن مباراته أمام باريس سان جيرمان حامل اللقب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، التي كانت مقررة اليوم الأحد، تأجلت ليوم واحد، بسبب توقعات بهطول أمطار غزيرة وعواصف، وأنه تم إصدار «تحذير برتقالي» من حدوث عواصف وفيضانات ناجمة عن الأمطار منذ منتصف النهار.

وأضاف البيان: «قد يصل ارتفاع الأمطار إلى ما بين 70 و90 ملليمتراً في بعض المناطق، و120 ملليمتراً محلياً خلال ساعات قليلة. وتثير هذه التوقعات الجوية مخاوف من هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء المنطقة، بين الساعة السابعة والعاشرة مساء، أي في بداية ونهاية المباراة، التي كان من المتوقع أن تجذب نحو 70 ألف مشجع إلى ملعب أورانج-فيلودروم». وأضاف نادي مرسيليا: «يُبلغ النادي جماهيره أن التذاكر التي تم شراؤها للمباراة التي كانت مقررة اليوم، ستظل صالحة للمباراة المؤجلة غداً».