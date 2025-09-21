مدرب الأهلي يمنح «تريزيجيه» راحة من أجل الزمالك.. وزيزو وعاشور غياب



يفكر الجهاز الفني لفريق الأهلي المصري بقيادة المدير الفني المؤقت عماد النحاس جدياً، في منح محمود حسن (تريزيجيه) راحة وعدم الدفع به في مباراة حرس الحدود الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري، وذلك من أجل تأمين مشاركته في لقاء القمة أمام الزمالك إذ سيكون مهدداً بالغياب عنها حال حصوله على بطاقة صفراء جديدة، ويأمل عماد النحاس في تحقيق فوز جديد، بعد التغلب على سيراميكا كليوباترا، عندما يواجه حرس الحدود من أجل إضافة ثلاث نقاط جديدة سعياً للتقدم في الترتيب. ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد تسع نقاط وتفصله سبع نقاط عن الزمالك المتصدر الذي لعب مباراة أكثر من غريمه.



على جانب آخر، يستمر غياب أحمد سيد «زيزو» لاعب وسط الأهلي بسبب مواصلة برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة بشد في العضلة الضامة تعرض لها في مباراة إنبي وغاب على أثرها عن مباراة سيراميكا الأخيرة، كما يغيب إمام عاشور بسبب إصابته بعدوى فيروسية.



وتنطلق مباريات الجولة الثامنة غداً الإثنين بثلاث مواجهات، إذ يلتقي فاركو مع المصري وزد مع الاتحاد السكندري وبتروجت مع غزل المحلة. ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود والزمالك مع الجونة وطلائع الجيش مع المقاولون العرب الثلاثاء. وتختتم الجولة الأربعاء بمباريات إنبي مع الإسماعيلي وسيراميكا مع مودرن سبورت والبنك الأهلي مع وادي دجلة. وتأجلت مباراة بيراميدز مع كهرباء الإسماعيلية إلى الثالث من ديسمبر المقبل بسبب مشاركة بطل أفريقيا في كأس الكونتيننتال.