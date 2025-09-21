كلباء يضع البرتغالي بيريرا مدرب دبا في مهب الريح



على الرغم من الأداء الجيد لفريق دبا أمام ضيفه كلباء خلال مباراة الفريقين التي انتهت بفوز كلباء 2-1، إلا أن العبرة بالخواتيم، فقد عرف المدرب الصربي فوك رازوفيتش مدرب كلباء كيف يعبر محطة دبا ويعود بالنقاط الثلاث التي رفعت رصيد الفريق إلى 7 وضعته في المركز الرابع مناصفة مع الجزيرة الذي يملك نفس الرصيد، في وقت باتت فيه وضعية دبا صعبة بعد تلقيه الخسارة الرابعة وهي الهزيمة التي تحدث في كل مباراة خلال الوقت بدل الضائع ما يعني ذلك أن هناك معضلة حقيقية تواجه مدرب الفريق البرتغالي برونو بيريرا الذي بات في مهب الريح وأصبحت أيامه معدودة مع الفريق حسب توقعات الخبراء والمحللين الذين توقعوا أن يكون بيريرا الضحية الثالثة في دورينا بعد الخسارة من كلباء.



بدوره، عبر بيريرا مدرب دبا عن حزنه للهزيمة، وخاصة أن فريقه كان يستحق التعادل على أقل تقدير وذلك من واقع الأداء الجيد للفريق طوال زمن المباراة، فضلاً عن عدد الفرص التي تهيأت للاعبين أمام المرمى، مشيراً إلى أن سيناريو اللحظات الأخيرة تكرر في أكثر من مباراة وكان يجب على اللاعبين أن يكونوا في كامل تركيزهم طوال الوقت، وأرجع الهزيمة أمام كلباء لحدوث بعض الأخطاء البسيطة التي غيرت النتيجة ومنحت النقاط الثلاث للفريق الزائر، بدوره قال الدكتور حمدان الغسية مشرف فريق دبا: الفريق كافح أمام كلباء وكنا نستحق نقطة على أقل تقدير ويجب على الجهاز الفني تصحيح الهفوات قبل مباراة النصر 26 الجاري بملعب آل مكتوم.



من جانبه، قال محمد اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء: مباراة دبا لم تكن سهلة على فريقه على الرغم من الغيابات العديدة في صفوف النمور لكن الفريق دائماً بمن حضر والبدلاء قاموا بواجبهم على أكمل وجه ولا بد من توجيه الشكر للجهازين الفني والإداري واللاعبين والجمهور الذي آزر الفريق بملعب تحفة النواخذة ويجب إغلاق ملف الفرحة والإعداد للديربي أمام خورفكان.



بدوره، عبر لاعب كلباء «البديل» أحمد أبو ناموس عن سعادته بتسجيله هدف الفوز الغالي لمصلحة فريقه في الوقت بدل الضائع، مشيراً إلى أن كلباء أدى مباراة بطولية ونجح مدرب الفريق رازوفيتش في القراءة الصحيحة للمباراة وكان موفقاً في التبديلات التي أجراها بين الشوطين مشيراً إلى أن دبا لم يكن صيداً سهلاً للنمور.