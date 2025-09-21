4 مدربين مواطنين يظفرون بالعلامة الكاملة في «الهواة».. والتعادل مرفوض



تمكن 4 مدربين مواطنين من قيادة فرقهم إلى تحقيق الانتصار في الجولة الأولى من مسابقة دوري الدرجة الأولى «الهواة»، وهم الدكتور عبدالله مسفر مدرب العربي الفائز على العروبة، ووليد عبيد مدرب حتا المنتصر على الجزيرة الحمراء، وراشد عامر مدرب مصفوت المتفوق على الاتفاق، وبدر طبيب الذي قاد الإمارات لعبور سيتي، في وقت تفوق فيه الإيطالي بيرلو مدرب يونايتد على الذيد، وزوران مدرب الحمرية على غلف يونايتد، والمصري طارق السيد مدرب دبا الحصن على مجد.



كما رفضت مواجهات الأسبوع الأول نتيجة التعادل، وباحت المباريات السبع التي أقيمت على مدار يومين بكامل الأسرار بعد تمكن كل من الحمرية متصدر المسابقة من الفوز على غلف يونايتد 4-2، وفوز مصفوت على الاتفاق 2-0 وهي ذات النتيجة التي حققها دبا الحصن على ضيفه مجد، في وقت تفوق فيه يونايتد على الذيد 2-1، وفوز العربي على العروبة والإمارات على سيتي وحتا على الجزيرة الحمراء بهدف دون رد في المباريات الثلاث.



وشهدت الجولة الافتتاحية إحراز اللاعبين 16 هدفاً ويتصدر لائحة الهدافين الثنائي صموئيل لوبيز لاعب يونايتد ودوروما مهاجم الحمرية، وأشهر الحكام 29 بطاقة صفراء فيما غابت الأوراق الحمراء عن المواجهات السبع.

نجح فريق الحمرية بقيادة المدرب الصربي زوران بيجوفيتش في التربع على صدارة الدوري من أول أسبوع وذلك بفارق الأهداف عن مصفوت الثاني ودبا الحصن الثالث ويونايتد الرابع والعربي الخامس وحتا السادس والإمارات السابع وهي الفرق التي تملك 3 نقاط وتأتي بالترتيب بفارق الأهداف، في وقت خسرت فيه 7 فرق المباراة الافتتاحية لها في المسابقة وظلت بلا رصيد من النقاط وهي الذيد والعروبة وسيتي، وغلف يونايتد والاتفاق ومجد.