الجنوب إفريقي سميث أفضل لاعب في أمم إفريقيا تحت 20 عاماً

فاز الجنوب إفريقي، تايلون سميث، بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم تحت 20 عاما التي أقيمت في مصر.

وتوج المنتخب الجنوب أفريقي بلقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على المنتخب المغربي بهدف نظيف في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الأحد.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن سميث /19 عاما/ قدم أداء ثابتا طوال البطولة، وكان أحد أبرز عناصر منتخب جنوب إفريقيا المتألقين في المباراة النهائية.

واختتم منتخب جنوب إفريقيا هذه البطولة التاريخية بتفوق لافت، حيث حصد أبرز الجوائز الفردية أيضا. حيث نال حارس المرمى، فليتشر لو، جائزة أفضل حارس مرمى، بعدما حافظ على نظافة شباكه في أربع مباريات، وحقق أعلى عدد من التصديات (24) خلال البطولة.

تجلت براعة لو وثباته في النهائي، حيث تصدى لعدة فرص مغربية، محافظًا على تقدم منتخب بلاده حتى النهاية.

وتوج لاعب وسط ميدان منتخب سيراليون، موموه كامارا، بجائزة هداف البطولة.

سجل، كامارا /20 عاما/، أربعة أهداف، من بينها ثلاثية رائعة (هاتريك) في مرمى منتخب مصر المضيف، ليكون أحد أبرز اكتشافات البطولة.

وحصل منتخب المغرب، رغم خسارته في النهائي، على جائزة اللعب النظيف، تقديرا لانضباطه وروحه الرياضية طوال المسابقة.