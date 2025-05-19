إنتر ميامي بقيادة ميسي يواصل سلسلة نتائجه السيئة

واصل إنتر ميامي بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي سلسلة نتائجه السيئة بعدما تعرض لخسارة جديدة على أرضه في دربي فلوريدا أمام أورلاندو سيتي 0-3 الأحد، في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ولم يحقق إنتر ميامي سوى انتصار يتيم في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات، ليتراجع في ترتيب المنطقة الشرقية للمركز السادس برصيد 22 نقطة متأخرا بفارق 7 نقاط عن أونيون فيلادلفيا المتصدر، علما أنه يملك مباراة مؤجلة.

ولم يظهر ميسي بالمستوى المعتاد على غرار باقي لاعبي إنتر ميامي اذ سدد كرتين فقط بين الخشبات الثلاث وأهدر ركلة حرة اصطدمت بالحائط.

قال الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات لقناة "آبل تي في": "الآن سنرى إن كنا فريقا متماسكا في الأوقات الصعبة، لأنه عندما تسير الأمور على ما يرام، يكون الأمر سهلا للغاية".

وأضاف "عندما تأتي الأوقات الصعبة، علينا أن نتحد أكثر من أي وقت مضى، وأن نكون فريقا حقيقيا وأن نتماسك".

وانتقد ميسي التحكيم، لكن حقيقة هزيمة إنتر ميامي ارتبطت بالدفاع الفوضوي وخط الوسط المتفكك والهجوم الضعيف بقيادة زميل الأرجنتيني السابق في برشلونة الإسباني المهاجم الأوروغوياني لويس سواريس الذي عكس صورة متواضعة.

تقدّم أورلاندو في الدقيقة 43 بهدف ساذج، عندما مرر حارس مرماه البيروفي بيدرو غاييسي الكرة إلى الكولومبي لويس مورييل الذي انطلق بها وسددها في مرمى الحارس المخضرم الأرجنتيني أوسكار أوستاري.

وارتكب أوستاري ابن الـ 38 عاما خطأ في تقدير كرة الهدف الثاني بعد تسديدة من الكرواتي ماركو باشاليتش عند حافة المنطقة مرت بين يديه وقدميه (53)، قبل تهتز شباكه للمرة الثالثة بعدما اخترق البديل دانكن ماكغواير على الجهة اليسرى ومرر عرضية تابعها الإيسلندي داغور ثورهالسون في المرمى (90+4).

استقبلت شباك إنتر ميامي 20 هدفا في آخر سبع مباريات، فيما يعود فوزه الأخير على نيويورك ريد بولز في 3 مايو.

وقال الأرجنتيني خافيير ماسشيرانو مدرب إنتر ميامي إن الهدف الأول غيّر مجرى المباراة "أقول إننا سيطرنا على المباراة لمدة 25 أو 30 دقيقة في نصف ملعب المنافس، لكن هذا هو الواقع بكل وضوح. لن أنكر النتيجة".

وأضاف "للأسف، لا يمكننا تحمّل الأخطاء التي نرتكبها، هذا واضح. لكن لا جدوى من مجيئي إلى هنا وسرد هذه القصة لأنها تتكرر باستمرار".