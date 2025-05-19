صالة كبار الشخصيات بمطار الشارقة تحتضن أولى احتفالات بطل آسيا

في مشهد مليء بالبهجة والفخر، قامت بعثة نادي الشارقة الرياضي بقطع كعكة الاحتفال داخل صالة كبار الشخصيات في مطار الشارقة الدولي، عقب وصولها الظافر من المشاركة الآسيوية التي تُوِّجت فيها بلقب دوري أبطال آسيا 2.

وجاءت هذه اللحظة الاحتفالية ضمن مراسم الاستقبال الرسمية التي نُظِّمت على شرف البعثة، بحضور عدد من المسؤولين ورؤساء مجالس إدارة النادي السابقين والشخصيات الرياضية والإعلاميين.

وعكست أجواء الحفل حجم الفخر والاعتزاز الذي تشعر به الشارقة قيادةً وشعباً بهذا الإنجاز الرياضي التاريخي، حيث تم تقديم التهاني للاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري، وسط تصفيق حار وعدسات الإعلام التي وثّقت لحظات لا تُنسى في مسيرة النادي.

وشهدت المناسبة كلمات مقتضبة من المسؤولين عبّروا فيها عن اعتزازهم بما حققه الفريق، مشيرين إلى أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، والعمل الجماعي والتفاني من جميع أفراد الفريق.