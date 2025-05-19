وصول بعثة الشارقة بطائرة خاصة وسط استقبال رسمي وحفاوة بالغة

حطّت بعثة الشارقة في الساعة العاشرة والثلث من صباح اليوم الإثنين في مطار الشارقة الدولي على متن طائرة خاصة، بعد تتويجها بلقب دوري أبطال آسيا 2، في لحظة تاريخية جسّدت فخر دولة الإمارات بالإنجاز الأبرز هذا الموسم.

وتقدّم البعثة لحظة نزولها من الطائرة عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وخالد المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، رافعين علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وسط أجواء احتفالية مميزة، حيث تم فرش البساط الأحمر من أسفل سلم الطائرة وصولاً إلى صالة كبار الشخصيات، في مشهد استثنائي يليق بحجم الإنجاز.

وجاء هذا الاستقبال تعبيراً عن التقدير الرسمي والشعبي للجهود الكبيرة التي بذلها الفريق، وإيماناً بالدور الذي تلعبه الرياضة في تعزيز مكانة الشارقة إقليميًا وقاريًا.

وتجمّع عدد من المسؤولين والجماهير وعدسات وسائل الإعلام داخل صالة كبار الشخصيات بالمطار، في انتظار استقبال الأبطال، حيث علت الهتافات والتصفيق مع دخول البعثة التي حملت الكأس القارية بكل فخر واعتزاز.