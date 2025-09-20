كلباء يعمق جراح دبا ويفوز عليه في عقر داره بهدفين



قلب كلباء تأخره بهدف إلى فوز مثير بهدفين على مضيفه دبا في افتتاحية مواجهات الأسبوع الرابع من دوري أدنوك للمحترفين بعد مباراة قوية في دقائقها الأخيرة والتي شهدت رفض حكام الفيديو ركلة جزاء وهدف لأصحاب الأرض، أحرز ثنائية كلباء كل من ريني ريفاس والبديل أحمد أبوناموس في الدقيقتين 53، 90+2، وسجل لدبا اللاعب إياغو ازيفيدو في الدقيقة 17، ليصل كلباء برصيده إلى 7 نقاط ويظل دبا دون رصيد بعد أن تعرض للهزيمة الرابعة على التوالي.



وتمكن دبا الفجيرة من افتتاح عداد الأهداف في الدقيقة 17 عبر رأسية رائعة من البرازيلي إياغو ازيفيدو الذي حول عرضية تاكاشي بذكاء داخل المرمى هدف أول أشعل المدرجات، ووجد العراقي مهند علي فرصة قتل المباراة بعد انفراده الصريح بحارس كلباء سلطان المنذري الذي كان يقظاً وتمكن من تحويل كرة ميمي إلى ضربة ركنية في الدقيقة 25، ولم تشهد الدقائق المتبقية من عمر هذا الشوط أي خطورة تذكر على مرمى الفريقين لينتهي النصف الأول بتقدم دبا بهدف.



مع انطلاقة شوط المدربين لم ينتظر كلباء طويلاً وتمكن من إدراك التعادل عن طريق اللاعب ريني ريفاس بعد مجهود فردي مستقلاً ارتباك دفاع دبا وجاء الهدف في الدقيقة 53، وفي الوقت بدل الضائع أحرز أحمد أبوناموس هدف كلباء الثاني من تسديدة صاروخية ارتطمت بأحد مدافعي كلباء وخدعت حارس دبا محمد الرويحي، وشهد الوقت بدل الضائع من المباراة دقائق مثيرة بعد أن احتسب حكم اللقاء أحمد بلال ركلة جزاء لدبا بعد عرقلة أبوناموس لمهاجم دبا ميمي لكن حكام الفار كان لهم رأي آخر رفضوا احتساب ركلة الجزاء وكذلك الهدف الذي أحرزه ميمي في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بعد أن خطف الكرة من بين يدي الحارس سلطان المنذري لكن تقنية الفيديو كانت حاضرة لترفض احتساب الهدف لتنتهي المباراة «المجنونة» بفوز النمور بنتيجة 2-1.