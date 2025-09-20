3 فرق نالت الخسارة.. الأرض تلعب ضد أصحابها في دوري «الهواة»



لعبت الأرض ضد أصحابها في ثاني أيام الجولة الأولى لانطلاقة دوري الهواة 2025-2026، ورفضت 3 فرق الاستفادة من إقامة المباريات على ملاعبها، وتعرضت للهزائم، بدءاً من خسارة العروبة أمام ضيفه العربي، بهدف اللاعب سليم محمود في الدقيقة 75، ليضع العربي أول 3 نقاط في رصيد فريقه، ويظل العروبة دون رصيد من النقاط، وفي مباراة ثانية واصل الأسطورة الإيطالي اندريا بيرلو، مدرب يونايتد، مشوار التألق، وقاد فريقه إلى تحقيق فوز مهم وغالٍ على الذيد بنتيجة 2-1، أحرز ثنائية يونايتد اللاعب صامويل لوبيز في الدقيقتين 38، 90+3، ليرفع الفائز رصيده إلى 3 نقاط.

ونجح مصفوت من العودة من دبي بالعلامة الكاملة إثر فوزه المستحق على الاتفاق بنتيجة 2-0 عن طريق ابراهيما جيانغ وسيد عفان في الدقيقتين 66، 86 ليصل مصفوت برصيده إلى 3 نقاط. وكان اليوم الأول للمسابقة، الذي انطلق، أمس، قد شهد فوز كل من الحمرية على غلف يونايتد بنتيجة 4-2، ودبا الحصن على مجد 2-0، وفوز حتا على الجزيرة الحمراء بهدف دون رد، وهى ذات النتيجة التي حضرت خلال مباراة الإمارات الفائز على سيتي.