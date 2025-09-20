«هاتريك» كين يقود بايرن للفوز الرابع في الدوري الألماني



سجل القناص الإنجليزي الدولي، هاري كين، ثلاثة أهداف «هاتريك»، ليقود فريقه بايرن ميونيخ لفوزه الرابع على التوالي في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، عبر الفوز على ملعب هوفنهايم 4 - 1، اليوم السبت، في الجولة الرابعة.

وفي باقي المباريات فاز فرايبورج على مضيفه فيردر بريمن 3 - 0، وماينز على مضيفه أوغسبورغ 4 - 1، وهامبورغ على ضيفه هايدنهايم 2 - 1، محققاً فوزه الأول هذا الموسم.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول افتتح كين التسجيل لبايرن بعد ركلة ركنية ارتدت إليه مباشرة، ليسدد في الشباك.

وحصل بايرن على ضربة جزاء مثيرة للجدل بعد مضي ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني نتيجة لمسة يد ضد ألبيان هايداري، ليحرز منها كين الهدف الثاني له ولفريقه.

واحتسب الحكم ضربة جزاء ثانية للنادي البافاري بعد عرقلة مايكل أوليس، ليحرز منها كين الهدف الثالث له ولفريقه «هاتريك» في الدقيقة 77.

ونال اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً لقب هاتريك تسع مرات في الدوري الألماني، خلال موسمين ونصف الموسم فقط.

سجل كين ثمانية أهداف في أربع مباريات فقط في الموسم الحالي للبوندسليغا، ويبدو بايرن بالفعل المرشح الأوفر حظاً للاحتفاظ بلقبه رغم ضعف تشكيلته.

وقبل ثماني دقائق من نهاية المباراة أحرز فلاديمير كوفال الهدف الوحيد لهوفنهايم.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة وضع سيرج نابري بصمته، وسجل الهدف الرابع للنادي البافاري.

وسجل بايرن فوزه الرابع على التوالي، ليرفع رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة، وتوقف رصيد هوفنهايم عند ست نقاط في المركز الثامن.

وعلى ملعب إمتيك أرينا سجل هامبورغ العائد للبوندسليغا، بعد غياب سبعة أعوام، انتصاره الأول، وفاز على هايدنهايم بهدفين دون رد.

وسجل لوكا فوسكوفيتش أول هدف لهامبورغ هذا الموسم في الدقيقة 42، ثم أكد ريان فيليب فوز الفريق بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 59 قبل أن يحرز آدم كويل الهدف الوحيد لهايدنهايم في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد هامبورغ إلى أربع نقاط في المركز الرابع عشر، وظل هايدنهايم في المركز الأخير بدون رصيد عقب خسارته للمرة الرابعة على التوالي.