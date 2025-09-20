ليفربول يحسم ديربي ميرسيسايد بثنائية ويواصل انطلاقته المثالية



واصل ليفربول انطلاقته المثالية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حسم ديربي ميرسيسايد، لمصلحته أمام جاره اللدود إيفرتون.



وحقق ليفربول (حامل اللقب) انتصاره الخامس على التوالي في المسابقة، عقب فوزه الثمين والصعب 2 / 1 على ضيفه إيفرتون، السبت، في المرحلة الخامسة للمسابقة، على ملعب (آنفيلد).

وبادر ليفربول بالتسجيل مبكراً عن طريق نجمه الهولندي ريان جرافينبيرخ في الدقيقة العاشرة من صناعة النجم الدولي المصري محمد صلاح، قبل أن يضيف الفرنسي هوجو إيكيتيكي الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 29، من صناعة جرافينبيرخ.



وأشعل إيفرتون الديربي من جديد، بعدما أحرز السنغالي إدريسا غايي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 58، ليحاول الفريق الأزرق إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء ولكن دون جدوى.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى 15 نقطة، ليواصل التربع على القمة، محققاً العلامة الكاملة، عقب فوزه في جميع لقاءاته بالمسابقة حتى الآن، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 7 نقاط في المركز السابع مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.