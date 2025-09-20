إيسايلا يعود لقيادة بني ياس للمرة الثالثة



أنهى بني ياس اتفاقه مع الروماني، دانييل إيسايلا، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفاً للبلغاري، إيفايلو بيتيف، وأقال بني ياس بيتيف على خلفية سوء النتائج، ومباشرة بعد الخسارة من الجزيرة 0-4، مساء أمس، في الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين. وعلم «البيان» أن إدارة بني ياس تواصلت مع إيسايلا الموجود حالياً في أبوظبي من أجل العودة إلى قيادة الفريق مجدداً، ووافق المدرب على العودة بعد الاتفاق على التفاصيل كافة، ومدة العقد وشروط المدرب، حيث أشارت مصادر إلى أن العقد لن يقتصر على الموسم الحالي فقط.



وأفاد مصدر بنادي بني ياس أن إدارة النادي كانت قد تواصلت مع إيسايلا خلال الأيام القليلة الماضية، وقبل مباراة الجزيرة، لاستطلاع رأيه في العودة خصوصاً أن النتائج السيئة عجلت بقرار إقالة بيتيف. ومن المنتظر أن يعود إيسايلا لبدء مهمته مع بني ياس، غداً الأحد، بقيادة تدريبات الفريق، على أن يقود السماوي في مباراته المقبلة أمام عجمان في الجولة الخامسة من الدوري والمقررة الجمعة المقبل.



وستكون عودة إيسايلا الثالثة في مشوار المدرب الروماني مع بني ياس، إذ قاد الفريق في ولايته الأولى مطلع موسم 2020-2021، ونجح في موسمه الأول في احتلال وصافة دوري المحترفين، بعد منافسة على اللقب مع الجزيرة، وفي موسمه الثاني مع السماوي احتل الفريق المركز التاسع، ثم المركز الـ 11 في الموسم الثالث، قبل أن يرحل ويخوض تجربتين مع عجمان في الموسم الماضي، ثم خورفكان في النصف الأول من الموسم الحالي، والعودة مجدداً لبني ياس في ولايته الثانية في يناير 2025، قبل أن يرحل بنهاية الموسم الماضي.



وخلال مشواره مع بني ياس قاد إيسايلا الفريق في 93 مباراة في الدوري، فاز في 35 مباراة، وتعادل في 23، وخسر 35 مباراة، بواقع 78 مباراة في الولاية الأولى، التي استمرت 3 سنوات، حقق خلالها الفوز في 30 مباراة بنسبة فوز 38.9%، وتعادل في 19، وخسر 29 مباراة.



وفي الولاية الثانية، التي استمرت لنصف موسم، قاد إيسايلا بني ياس في 15 مباراة في الدوري، وفاز معه الفريق في الموسم الماضي في 5 مباريات، وتعادل في 4، وخسر 6 مباريات، لينهي بني ياس الموسم في المركز الثاني عشر.



يذكر أن إيفايلو بيتيف، مدرب الفريق المقال، لم ينجح في تحقيق أي فوز، وتعرض للخسارة في 4 مباريات في الدوري من الوصل وكلباء وشباب الأهلي والجزيرة، ويحتل المركز الأخير في جدول الترتيب، وودع بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور الأول أمام خورفكان.