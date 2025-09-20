غوارديولا يركز على «لغة الجسد» قبل مواجهة أرسنال



أعرب الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن سعادته بعقلية لاعبيه والتزامهم قبل مواجهة آرسنال غداً الأحد، في قمة مباريات المرحلة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وشاهد غوارديولا فريقه يقدم أداءً قوياً في الفوز على ضيفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد 3 - 0 في الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي، الذي شهد أيضاً فوز الفريق السماوي 2 - 0 على ضيفه نابولي الإيطالي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدرك غوارديولا صعوبة الموقعة المرتقبة ضد أرسنال، الذي أصبح أحد أبرز المنافسين على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الأخيرة، بقيادة مديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا، مساعد المدرب الكتالوني السابق.



لكن الأهم بالنسبة لغوارديولا هو سلوك فريقه، حيث يريد منهم استعادة النسخة التي جعلت سيتي لا يقهر في السنوات الأخيرة، التي شهدت حصده لقب الدوري برصيد 100 نقطة، وتحقيقه الثلاثية التاريخية (الدوري وكأس إنجلترا ودوري الأبطال) وكذلك التتويج بلقب كأس العالم للأندية، بالإضافة للفوز بأربعة ألقاب متتالية للدوري المحلي.

وقال غوارديولا: «نصل إلى أسبوع نواجه فيه مانشستر يونايتد، ونابولي، والآن آرسنال. إنه ليس أسبوعاً سهلاً، لكن في الدوري الإنجليزي دائماً الأمر كذلك».



وواصل: «ما يهم هو الإحساس، الأجواء داخل الفريق، لغة الجسد. هذا ما أركز عليه، لغة الجسد تطورت، وأنا سعيد جداً بذلك، الفوز أو الخسارة، نحن دائماً نحاول، لكن عندما ترى أن الفريق في أجواء إيجابية، فهذا ما يجب أن يكون».



وكانت زيارة مانشستر سيتي الأخيرة لأرسنال للنسيان، حيث تلقى الفريق خسارة قاسية 1 - 5، عندما أحرز مارتن أوديغارد الهدف الأول، ثم عادل إرلينغ هالاند النتيجة، لكن في آخر نصف ساعة سجل الفريق اللندني أربعة أهداف عبر توماس بارتي، مايلز لويس - سكيللي، كاي هافرتز، وإيثان نوانيري.

ويريد غوارديولا من فريقه منافسة أقوى هذه المرة، حيث قال «آخر 15-20 دقيقة كانت كارثية، نسينا ما يجب أن نفعله، وبعد ذلك أصبح الأمر سهلاً على أرسنال».



وتابع: «أتمنى هذا الموسم أن نقدم تحدياً أكبر، لأن ميكيل مدرب استثنائي، عزز صفوف الفريق في أربع أو خمس فترات انتقال، والآن لديهم فريق مذهل، إنه من أصعب الخصوم حالياً في أوروبا».



وكشف: «خطوة بخطوة، نافذة انتقال تلو الأخرى، أرسنال يتحسن، الموسم الماضي حققوا قفزة هائلة في أوروبا، بالنسبة لي هم أكثر فريق متماسك، لا يرتكبون أخطاء، إنهم فريق صلب للغاية، لديهم سرعة في الهجوم، وقوة في الكرات الثابتة».



وأكد مدرب سيتي في ختام حديثه «سنرى ما يجب أن نفعله وكيفية جاهزية اللاعبين، وسنحاول أن نكون أفضل من الموسم الماضي، خصوصاً في آخر 20-25 دقيقة».

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل حالياً المركز الثامن برصيد 6 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف أرسنال، صاحب المركز الثاني، قبل انطلاق منافسات المرحلة الخامسة للمسابقة.