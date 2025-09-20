بواتينغ يتجه للتدريب بعد إعلان اعتزاله



يعتزم جيروم بواتينغ، الفائز بكأس العالم لكرة القدم مع منتخب ألمانيا، دخول مجال التدريب بعد إعلان اعتزاله، أمس الجمعة. وصرح بواتينغ لصحيفة «فيلت» الألمانية، التي تصدر غداً الأحد: «أريد أن أصبح مدرباً في كرة القدم الاحترافية».



وأضاف النجم الألماني: «أكملت أخيراً دورة تدريبية واختباراً للحصول على رخصة التدريب (ب). والآن أريد الحصول على رخصة التدريب (أ) والبدء كمدرب مساعد في أحد الأندية في أقرب وقت ممكن».



وحصل بواتينغ على رخصة التدريب «ب» من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في نوفمبر عام 2024 في دورة تدريبية خاصة أشرف عليها الاتحاد البافاري لكرة القدم.

وشارك المدافع المولود في العاصمة الألمانية برلين في 76 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا بين عامي 2009 و2018، وكان عنصراً أساسياً في مسيرة الفريق نحو التتويج بكأس العالم عام 2014 في البرازيل، كما فاز ببطولة أوروبا للشباب تحت 21 سنة عام 2009، وحصل على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في ألمانيا عام 2016.



وأعلن اللاعب المخضرم (37 عاماً) إنهاء مسيرته مع الساحرة المستديرة، عبر منشور على حسابه الشخصي في تطبيق (إنستغرام)، حيث قال في فيديو: «لقد منحتني كرة القدم الكثير، والآن حان وقت المضي قدماً. ليس لأنني مضطر لذلك، بل لأنني مستعد».