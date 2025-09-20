«تمارين مشتركة» تعيد العلاقة إلى طبيعتها بين ألونسو وفينيسيوس



قلل تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد الإسباني لكرة القدم من شأن الحديث عن وجود مشكلة بينه وبين البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم الفريق، مؤكداً أن الابتسامة عادت إلى وجه اللاعب من جديد.



وجلس فينيسيوس على مقاعد البدلاء للمرة الثانية هذا الموسم، في المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على أولمبيك مارسيليا الفرنسي 1 - 0 يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.



وسجل فينيسيوس 22 هدفاً خلال الموسم الماضي، واحتل المركز الثاني في سباق جائزة الكرة الذهبية العام المنقضي، لكنه بدا محبطاً في منتصف هذا الأسبوع.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي قبل مباراة السبت أمام إسبانيول في مدريد بالدوري الإسباني: «أمس لم يكن وقتاً مناسباً للحديث».



وأضاف: «يجب أن يكون لديك حدس، واليوم تحدثنا قليلاً، أنهينا الجلسة بشعور جيد».



وتابع: «لدينا 5 مباريات في الدوري، ولا يزال أمامنا الكثير، إنه ماراثون حتى مايو المقبل، علينا أن نتقدم تدريجياً في تقييماتنا، وعلينا أن نمنح الجميع وقتاً، سواء للفريق أم للاعبين».

وقال ألونسو: «يبدو جيداً (فينيسيوس)، رؤيته من الخارج تختلف تماماً، لم أعتقد أن الوقت مناسب للتحدث معه بالأمس، لكن اليوم كانت ابتسامة كبيرة على وجهه وكان أكثر إيجابية».

وأضاف: «تحدثت معه وفي النهاية قمت ببعض التمارين الفردية معه خلال المران».