الاتحاد الدولي لكرة القدم يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء الجمعة عن تلقيه 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر مباريات كأس العالم 2026، في مرحلة ما قبل البيع لحاملي بطاقات الائتمان من رعاتهم.

وأوضح "فيفا" أن الطلبات جاءت من 216 دولة ومنطقة خلال فترة التقديم التي استمرت 10 أيام وانتهت الساعة 00ر15 بتوقيت جرينتش، تتصدرها الدول الثلاث المضيفة، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكانت الدول العشر الأخرى الأكثر تقديما لطلبات التذاكر، ألمانيا، وإنجلترا، والبرازيل، والأرجنتين، وكولومبيا، وإسبانيا، وإيطاليا.

ووصف رئيس "فيفا"، السويسري جياني إنفانتينو، هذا الطلب بأنه دليل قوي علىى الاهتمام بالبطولة، التي اتسعت لتضم 48 منتخبا، و104 مباريات، واصفا البطولة بالحدث الأكبر والأكثر شمولا وإثارة على الإطلاق.

وسيتم إبلاغ الراغبين في شراء تذاكر مباريات دور المجموعات بدءا من 60 دولارا أمريكيا اعتبارا من 29 سبتمبر ، مع منحهم مهلة زمنية لشرائها، بداية من 1 أكتوبر ، وأضاف "فيفا" أن هذه المهلة لا تضمن طرح التذاكر للبيع.

أما التذاكر الأخرى فسيتم تحديد مراحل أخرى لطرحها، قبل وبعد قرعة دور المجموعات المقرر إجراؤها في 5 ديسمبر ، بواشنطن، وحتى الآن، تأهل 15 منتخبا بقيادة الارجنتين حاملة اللقب، إلى جانب الدول الثلاث المستضيفة التي تشارك تلقائيا.

كما أعلن فيفا عن إطلاق منصة آمنة لإعادة بيع التذاكر.